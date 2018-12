Neuer Service: Verlinkung von 116117 und Zahnarztsuche mit Apothekennotdienst / Gemeinsame Pressemitteilung von ABDA, KBV und KZBV

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Auch außerhalb der Öffnungs- und Sprechzeiten vonPraxen und Apotheken ist die medizinische und zahnmedizinischeVersorgung durch Ärzte und Zahnärzte sowie die Versorgung mitMedikamenten sichergestellt. Um entsprechende Not- undInformationsdienste leichter zu finden, verweisen der ärztlicheBereitschaftsdienst, die Apothekennotdienste sowie die bundesweiteZahnarztsuche auf ihren jeweiligen Websites aufeinander.Auf der Seite "116117.de" des ärztlichen Bereitschaftsdienstes derKassenärztlichen Vereinigungen befindet sich seit Neuestem einVerweis auf den Apothekenfinder der ABDA - BundesvereinigungDeutscher Apothekerverbände unter der Adresse "apothekenfinder.mobi". Umgekehrt verweist die ABDA auf ihrer Internetseite jetzt aufdie Nummer des ärztlichen Bereitschaftdienstes "116117". Auchzwischen der Zahnarztsuche der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung(KZBV) und dem Apothekenfinder wurde eine Verlinkung erstellt, umsämtliche Dienste der Köperschaften und Bundesorganisationen vonÄrzten, Zahnärzten und Apothekern im Netz für Patientinnen undPatienten noch leichter auffinbar zu machen."Wir sehen in der gegenseitigen Verlinkung einen zusätzlichenService für diejenigen, die nachts, am Wochenende oder an Feiertagenärztliche Hilfe oder Medikamente benötigen", äußert sich Dr. AndreasGassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung."Für die Patienten ist es sinnvoll, wenn solche Informationsdiensteauch gebündelt angeboten werden. Viele von ihnen kommen aus demärztlichen Bereitschaftsdienst mit einem Rezept in dieNotdienst-Apotheke", ergänzt Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA."Unsere Zahnarztsuche hilft allen Patientinnen und Patienten,jederzeit schnell und unkompliziert eine Praxis in der Umgebung zufinden. Durch die neue Verlinkung mit dem Apothekenfinder sowie durchdie bereits seit Monaten erfolgreich etablierte Verknüpfung mit demärztlichen Bereitschaftsdienst erhöhen wir gezielt die Aufmerksamkeitfür alle diese Plattformen", sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzenderdes Vorstandes der KZBV.Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist deutschlandweit unter derTelefonnummer 116117 zu erreichen. Er hilft außerhalb vonPraxisöffnungszeiten bei Erkrankungen, deren Behandlung ausmedizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann.Jede Nacht und jedes Wochenende garantieren bundesweit 1300notdienstleistende Apotheken die Verfügbarkeit von Arzneimitteln auchaußerhalb der regulären Öffnungszeiten.Bundesweit sichern insgesamt etwa 44.000 Zahnarztpraxen eineflächendeckende, wohnortnahe und qualitativ hochwertige Versorgung.Die Praxen können über die zentrale Zahnarztsuche derKassenzahnärztlichen Vereinigungen und der KZBV lokalisiert werden.Pressekontakt:ABDA:Dr. Reiner KernPressesprecher/ Leiter KommunikationBundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.Tel.: +49 (0)30 40004-132E-Mail: r.kern@abda.deKBV:Dr. Roland StahlDezernat KommunikationKassenärztliche BundesvereinigungKörperschaft des öffentlichen RechtsTel.: +49 (0)30 4005-2201E-Mail: rstahl@kbv.deKZBV:Kai FortelkaPressesprecher/ Leiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKassenzahnärztliche BundesvereinigungKörperschaft des öffentlichen RechtsTel.: +49 (0)30 280179-27E-Mail: k.fortelka@kzbv.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell