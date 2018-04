Neuer Service der Telekom: Mit dem Digital Schutzpaket sorglos im Netz

Bonn (ots) - 23 Millionen Deutsche waren 2017 laut einer Studievon Norton Security(1) von Cyber-Kriminalität betroffen. Risiken sindvielfältig und können überall lauern: im Online-Shop, in den sozialenMedien, aber auch im Heimnetzwerk. Sich vor diesen Risiken zuschützen, überfordert die meisten Nutzer: Zu aufwändig, zukompliziert, zu teuer. Ein neuer Service der Deutschen Telekom bietetab sofort einen digitalen Rundumschutz für die ganze Familie.Schutzschild vor den digitalen Risiken des Alltags"Auf die Bandbreite der Möglichkeiten, die das Internet bietet,möchten und können wir heute nicht mehr verzichten", sagt TorgeSchrader, Produktverantwortlicher im Telekom Service. "Wir solltenuns aber bewusst sein, dass die digitale Welt auch erhöhteSchutzmaßnahmen erfordert. Das Digital Schutzpaket stellt sicher,dass unsere Kunden sorglos mit Computer, Tablet und Smartphoneunterwegs sind."Starke Partner für starke SicherheitDamit Kunden vollumfassend abgesichert sind, arbeitet die Telekomfür das Digital Schutzpaket mit einer Reihe von Partnern undVersicherungen zusammen. So bietet dieRoland-Schutzbrief-Versicherung gemeinsam mit der Telekom einenIdentitäts- und Reputationsschutz, die ERGO Direkt Versicherungenerstattet Vermögensschäden bei Zahldatenmissbrauch, z.B. durchPhishing und im Betrugsfall beim Online-Shoppen. Kroll Ontrack hilftbei der Wiederherstellung von Daten."Mit dem Digital Schutzpaket fassen wir für unsere Kunden allerelevanten Leistungen in einem Serviceangebot zusammen", sagt TorgeSchrader. "Mit nur einem Ansprechpartner und einer Telefonnummer sindunsere Kunden so gegen eine Vielzahl wesentlicher Risiken gewappnet."Rundum-Schutz für die ganze FamilieDie angebotenen Leistungen sollen vor allem Familien Sicherheitgeben. Eltern sind häufig besorgt, wenn ihre Kinder viel Zeit imInternet verbringen, da es schwierig ist, ihre Aktivitäten genau imBlick zu behalten. Dennoch ist es wichtig, Kindern den Zugang zurdigitalen Welt nicht zu verwehren. "Der Umgang mit den digitalenMedien ist heute unentbehrlich", sagt Celina Kranich, Mitarbeiterinim Service der Telekom. "Kinder sollten daher schon früh mit dendigitalen Medien in Berührung kommen. Nur so können sieMedienkompetenz entwickeln und für die Risiken im Netz sensibilisiertwerden."Die Technikprofis der Telekom klären Eltern und Kinder über densicheren Umgang mit den sozialen Netzwerken auf. Zudem bietet dasDigital Schutzpaket Unterstützung im Ernstfall - beispielsweise beimThema Cybermobbing.Dr. Thomas Kremer, Vorstand für Datenschutz, Recht und Compliancebei der Deutschen Telekom AG, sieht in dem Angebot einen perfektenPortfolio-Baustein im Rahmen der Telekom-Strategie: "Die DeutscheTelekom AG ist der maßgebliche Treiber für Breitbandausbau undDigitalisierung in Deutschland - und in der digitalen Welt lassen wirunsere Kunden nicht alleine, sondern bieten ihnen mit demPremiumservice Digital Schutzpaket einen weitreichenden Schutz vordigitalen Angriffen und Datenverlust."Die Leistungen im ÜberblickDie Leistungen des Digital Schutzpakets umfassen:- Absicherung des Heimnetzes (WLAN, PCs, Smartphones, Tablets) zumSchutz vor Angriffen von außen inklusive jährlichem Check-up- Unterstützung bei der Datensicherung und Datenrettung im Notfall- Hilfe gegen Cybermobbing sowie Reputationsschutz- Cyberschutzbrief gegen Vermögensschäden im Internet inkl. Schutzvor Hacking, Phishing und Missbrauch von Online-Gutscheinensowie im Betrugsfall beim Online Shoppen- Expertentipps rund um die sichere Nutzung des Internets und dersozialen MedienPreise und VerfügbarkeitDas Digital Schutzpaket ist ab sofort für 9,95 Euro* monatlichbuchbar unter www.telekom.de/digital-schutzpaket.Mindestvertragslaufzeit 24 Monate.(1)Quelle: https://us.norton.com/cyber-security-insights-2017Pressekontakt:Deutsche Telekom AGComputerhilfec/o Ketchum Pleon GmbHRike Göttingrike.goetting@ketchumpleon.comTel.: 0211 9541 2582Original-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuell