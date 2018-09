Neuer Senior Vice President Europa bei der Hager Group (FOTO)

Blieskastel (ots) -Seit dem 3. September 2018 ist Jacob Schambye neuer Senior VicePresident Europa bei der Hager Group. Damit tritt er die Nachfolgevon Mike Elbers an, der als Chief Marketing Officer in den Vorstandgewechselt ist. In seiner Position wird Schambye den Vertrieb derHager Group in Europa verantworten. Im Fokus seines Aufgabenbereichssteht die Weiterentwicklung bedarfsorientierter Lösungen für Kundendes Wohn- und Gewerbebaus.Jacob Schambye berichtet direkt an den VorstandsvorsitzendenDaniel Hager und wird seine Tätigkeit überwiegend vom Hauptsitz derHager SE in Blieskastel ausüben. Der 48-jährige Däne hat einen MSc inBetriebswirtschaftslehre an der Copenhagen Business School absolviertund begann seine Karriere im Beratungsunternehmen 'The BostonConsulting Group'. Anschließend übernahm er Führungspositionen inverschiedenen Industrieunternehmen, zuletzt bei Danfoss und Velux,beides weltweit führende Hersteller im Bausektor.Dort leitete Schambye erfolgreich Vertriebs- undMarketingeinheiten. Zudem verfügt er über umfangreiche Erfahrungen imBereich Produktmanagement, organisatorische Veränderungen undWachstumsstrategien sowie im Aufbau und Coaching vonManagement-Teams. Dank seiner Expertise in der Umsetzung von BusinessDevelopment Maßnahmen, ist Jacob Schambye bestens geeignet, die HagerGroup auf ihrem weiteren Wachstumskurs zu unterstützen.Über die HagerGroup Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen undDienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-,Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht vonder Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnikbis zur intelligenten Gebäudesteuerung. Als unabhängiges,inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Blieskastel,Deutschland, gehört die Hager Group zu den Innovationsführern derBranche. 11.400 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 1,9Milliarden Euro. Komponenten und Lösungen werden an 23 Standortenrund um den Globus produziert, Kunden in 120 Ländern der Erde setzenauf sie.Pressekontakt:Nadja HoffmannCorporate Press Officer+ 33 3 88 49 52 33nadja.hoffmann@hagergroup.comOriginal-Content von: Hager Group, übermittelt durch news aktuell