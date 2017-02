Neuer Schnelltest zur digitalen Transformation / Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de und KPMG bieten Unternehmen ein innovatives Online-Tool zur Orientierung in digitalen Transformationsprozessen (FOTO)

Hamburg (ots) -Sind Sie ein Transformer? Das sagt Ihnen jetzt ein neuesKurz-Assessment auf der Beratungsplattform "Atlas". Damit unterstütztdie Deutsche Unternehmerbörse (DUB) in Kooperation mit derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG AG ab sofortUnternehmen dabei, den Status Quo ihrer eigenen digitalenTransformation zu analysieren. Die Experten von KPMG bieten damit inZeiten des digitalen Wandels und disruptiver Geschäftsmodelle eineHilfestellung, über die Unternehmen sowohl ihre eigene Positionbestimmen können als auch Orientierung in komplexenEntscheidungssituationen erhalten. Die kostenlosen Schnelltestsumfassen als Einstieg fünf Orientierungsfragen und sind ohneAnmeldung exklusiv auf www.dub.de/atlas durchführbar.Das Kurz-Assessment hilft Unternehmern einzuschätzen, wo ihreigener Handlungsbedarf liegt und wie sie im Vergleich zu anderenstehen. Auftakt bildet der Themenschwerpunkt "Industrie 4.0". Darüberhinaus wird der Schnelltest in der Folge sukzessive ergänzt, zumBeispiel um das Thema Cyber Security."Es gibt fortlaufend technische Innovationen, die nicht nur eineAbteilung, sondern ein ganzes Unternehmen betreffen - wer hier stehenbleibt, der verliert", warnt Nicolas Rädecke, geschäftsführenderGesellschafter von DUB. Er freut sich über die Kooperation mit KPMG,die einmal mehr die Nähe von DUB zum Mittelstand und zum Themadigitale Transformation manifestiert. Rädecke: "Der Schnelltest aufunserer Homepage dub.de soll Unternehmer anregen, das Bewusstsein fürdie eigene Situation zu schärfen und die nötigen Schritte fürdigitale Prozessveränderungen zu ergreifen."Mehr Informationen zu dem Thema können auf dem MittelstandsportalDeutsche Unternehmerbörse DUB.de abgerufen werden: www.dub.de/atlas.Über die Deutsche Unternehmerbörse DUB.deDUB ist das Mittelstandsportal - die publizistische Heimat fürManager und Unternehmer. Mit journalistischen und fachlichenBeiträgen zu Themen wie Management, Finanzierung, Nachfolge sowieRecht und Steuern findet sich der Unternehmer hier wieder. DUB istdaneben die reichweitenstärkste, unabhängige und neutrale Plattformfür Unternehmenskäufe, Franchise und Geschäftsführerpositionen. Beiuns starten Unternehmerkarrieren, und Gesellschafter finden hier ihrepassenden Nachfolger. Wie alles bei DUB: Von Unternehmer fürUnternehmer.Pressekontakt:Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbHEike Benn / Schanzenstraße 70 / 20357 HamburgTel.: (040) 468832-628E-Mail: redaktion@dub.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerb?rse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell