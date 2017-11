Neuer Schirmherr der UNO-Flüchtlingshilfe Dr. Wolfgang Schäuble

Bonn (ots) - Dr. Wolfgang Schäuble ist neuer Schirmherr derUNO-Flüchtlingshilfe. Der Bundestagspräsident folgt in dieserFunktion Prof. Dr. Norbert Lammert, der dieses Amt seit dem Jahr 2005innehatte. Seit ihrer Gründung übernimmt der amtierendeBundestagspräsident die Schirmherrschaft über dieUNO-Flüchtlingshilfe."Diese gute Tradition möchte ich gerne fortsetzen und für dielebensrettende Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe meinen Beitragleisten", so Dr. Wolfgang Schäuble. "Die UNO-Flüchtlingshilfe istauch in Zukunft auf das Mitwirken möglichst vieler Menschenangewiesen, um für die kommenden humanitären Herausforderungengewappnet zu sein. Die beunruhigenden Entwicklungen der letzten Jahrezeigen, wie wichtig ein verstärktes Engagement für Flüchtlinge ist -von uns allen.""Die UNO-Flüchtlingshilfe freut sich auf die Zusammenarbeit mitDr. Wolfgang Schäuble als neuen Schirmherrn. In Zeiten derVerunsicherung und ständig steigender Flüchtlingszahlen ist dieUnterstützung eines so erfahrenen und beliebten Politikers von großemWert", so der Vorsitzende der UNO-Flüchtlingshilfe,Bernd Schlegel.Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der Partner des Flüchtlingshilfswerksder Vereinten Nationen (UNHCR). In diesem Jahr hat dieUNO-Flüchtlingshilfe vor allem UNHCR-Programme in den Krisenländerndes Nahen Ostens, im Jemen,in Somalia,Südsudan,Nigeria und inBangladesch finanziell mit rund 20 Mio. Euro unterstützt. Danebenfördert die UNO-Flüchtlingshilfe auch Initiativen und Projektedeutscher Träger. So gingen im letzten Jahr 1,1 Million Euro an 56Flüchtlingsprojekte, die in Deutschland durchgeführt wurden.Flüchtlinge brauchen Schutz und Sicherheit:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-BonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50BIC: COLSDE33Weitere Informationen und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/schutzPressekontakt:Peter Ruhenstroth-Bauer Email: prb@uno-fluechtlingshilfe.de mobil:+49 170 4508554Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell