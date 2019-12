Neuer SKODA OCTAVIA erzielt fünf Sterne im Euro NCAP-Test (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Vierte Generation des SKODA OCTAVIA zählt zu den sicherstenKompaktmodellen- SKODA Bestseller erhält für Schutz erwachsener Passagiere 92Prozent der möglichen Punkte- Mit 88 Prozent der möglichen Punkte für den Insassenschutz vonKindern in der absoluten SpitzengruppeBestnoten für den neuen OCTAVIA: Im Test des unabhängigen European New CarAssessment Programme (Euro NCAP) hat die vierte Generation des SKODA Bestsellersdie Höchstwertung von fünf Sternen erreicht. Damit zählt der OCTAVIA zu densichersten Kompaktmodellen. Mit 88 Punkten für den Insassenschutz von Kindernpositioniert er sich in der absoluten Spitzengruppe aller getesteten Fahrzeuge.Mit dem hervorragenden Gesamtergebnis setzt er die Reihe der Höchstwertungen fürSKODA Fahrzeuge im Referenztest für Crashsicherheit fort. Zuvor haben unteranderem bereits die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ, das Kompaktmodell SCALA unddas City-SUV KAMIQ die Fünf-Sterne-Wertung erhalten.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Wirfreuen uns sehr über die Fünf-Sterne-Wertung für den neuen OCTAVIA im EuroNCAP-Test. Wir arbeiten intensiv daran, die aktive und passive Sicherheit immerweiter zu verbessern und den Schutz der Verkehrsteilnehmer fortwährend zusteigern. Im Ergebnis haben alle unsere neuen Modelle in den letzten Jahren dieBestwertung in diesem Referenztest für Crashsicherheit erhalten. Nach dem SCALAund dem KAMIQ erzielt der neue OCTAVIA im Jahr 2019 bereits als drittes SKODAModell die Höchstnote. In der neuen Modellgeneration ergänzen die umfangreicheSicherheitsausstattung einmal mehr zahlreiche Assistenzsysteme, die bislangvorrangig in höheren Fahrzeugklassen verfügbar waren."Die Bestnote von fünf Sternen für den neuen SKODA OCTAVIA COMBI im Rahmen derumfangreichen Crash- und Sicherheitstests des European New Car AssessmentProgramme (Euro NCAP) gilt auch für die OCTAVIA-Limousine. Besonders gut schnittdie vierte Generation des SKODA Bestsellers im Bereich des Insassenschutzes fürKinder ab. Mit 88 Prozent der maximal erreichbaren Punkte zählt der OCTAVIA dortebenso zur absoluten Spitzengruppe aller getesteten Fahrzeuge wie im BereichAssistenzsysteme: Hier erreichte er 79 Prozent der Maximalpunktzahl. Beim Schutzvon erwachsenen Insassen erhielt der OCTAVIA 92 Prozent der möglichen Punkte.Von den zahlreichen Assistenzsystemen, die im neuen SKODA OCTAVIA verfügbarsind, kommen der Ausweichassistent, der Abbiegeassistent und der Ausstiegswarnererstmals überhaupt in einem SKODA zum Einsatz. In der Stadt warnt derFrontradarassistent mit vorausschauendem Fußgänger- und Radfahrerschutz optisch,akustisch und durch eine leichte Betätigung der Bremse vor einer möglichenKollision und leitet im Notfall auch automatisch eine Bremsung ein. Der SideAssist zeigt bis zu einer Entfernung von 70 Metern an, wenn sich von hintenFahrzeuge nähern oder im toten Winkel befinden. Damit hilft er auch aufAutobahnen und Schnellstraßen wirkungsvoll, Unfälle zu verhindern. Gelingt diestrotz der zahlreichen Assistenzsysteme nicht, bereitet der ProaktiveInsassenschutz Fahrzeug und Passagiere auf eine Front-/Heckkollision oder einenÜberschlag vor. Bis zu neun Airbags, darunter ein Fahrer-Knieairbag und hintereSeitenairbags, schützen die Passagiere bei einem Aufprall. Nach einemZusammenstoß stoppt die Multikollisionsbremse das Fahrzeug und verhindert aufdiese Weise ein unkontrolliertes Weiterrollen.Das European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ist ein 1997 gegründetesProgramm von Verkehrsministerien, Automobilclubs, Versicherungsverbänden undForschungsinstituten aus acht europäischen Ländern. Das Konsortium hat seinenSitz in der belgischen Stadt Leuven. Es führt Crashtests mit aktuellenFahrzeugmodellen durch und bewertet deren aktive und passive Sicherheit. In denvergangenen Jahren wurden die Tests kontinuierlich verschärft und umfassen jetztverschiedene Kollisionsszenarien. Während zunächst ausschließlich die Ergebnisseder Crashtests bewertet wurden, fließen die Bewertungen der aktivenSicherheitssysteme sowie der Fahrerassistenzsysteme inzwischen mit einergrößeren Gewichtung in die Gesamtwertung ein.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4458518OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell