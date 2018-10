Neuer SKODA KODIAQ RS startet in Deutschland ab 49.990 Euro (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA KODIAQ RS ist erstes SUV der Marke mit dem legendärenRS-Label- Eigenständige Front- und Heckpartie, 20-Zoll-Räder und neuesRS-Logo kennzeichnen die sportlichste Version des beliebten SUV- Allradantrieb und 176 kW (240 PS) starker 2,0 BiTDI serienmäßig- Preise für das sportliche Spitzenmodell starten bei 49.990 EuroUnmittelbar nach der Weltpremiere auf dem Pariser Automobilsalonstehen jetzt die Preise für den neuen SKODA KODIAQ RS in Deutschlandfest. Der 176 kW (240 PS)* starke Allradler wird ab 49.990 Euroerhältlich sein. Der Bestellstart ist zum Ende des vierten Quartals2018 vorgesehen.Der SKODA KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 wird vom stärkstenSeriendiesel in der Geschichte von SKODA angetrieben. Seinkraftvoller Vierzylinder-TDI mit 2,0 Liter Hubraum entwickelt dankBiturbo-Aufladung eine Leistung von 176 kW (240 PS). Das maximaleDrehmoment erreicht einen Wert von 500 Newtonmetern.Mit seinem ausgesprochen dynamischen Auftritt unterstreicht derKODIAQ RS seine sportlichen Ambitionen. Der breite, dreidimensionalwirkende Kühlergrill in hochglänzendem Schwarz betont den exklusivenCharakter des SUV. Auch die Dachreling, die Fensterrahmen und dieAußenspiegel glänzen in sportlichem Schwarz. SerienmäßigeVoll-LED-Scheinwerfer in kristallinem Look setzen das selbstbewussteErscheinungsbild ins rechte Licht. Die Stoßfänger wurden eigens fürdie RS-Version designt. Der Reflektor in der Heckschürze reicht überdie gesamte Fahrzeugbreite - ein Merkmal aller RS-Modelle von SKODA.Unter dem Heckstoßfänger sind deutlich die beiden markanten Endrohreder Abgasanlage zu erkennen.Der KODIAQ RS ist der erste SKODA, bei dem 20 Zoll großeLeichtmetallräder zum Serienumfang gehören. Die Anthrazit-farbenenRäder im Design Xtreme bringen das fahrdynamische Potenzial besonderszur Geltung. Das sportliche SUV verfügt serienmäßig überAllradantrieb, die adaptive Fahrwerksregelung DCC und eineProgressivlenkung sowie den neuen Dynamic Sound Boost, der dennatürlichen Sound der Abgasanlage ergänzt und das Klangprofil desMotors schärft. Auf außergewöhnliche Fahrleistungen ausgelegt istauch die 17-Zoll-Bremsanlage mit gut sichtbaren rot lackiertenBremssätteln. Den Innenraum prägen Sportsitze mit perforiertemAlcantara® und Carbon-Leder sowie das Virtual Cockpit.Als erstes Mitglied der RS-Familie trägt das dynamische SUV dasneue, moderne RS-Logo an Kühlergrill und Heck. Das vorangestellte 'v'für Victory ist jetzt in Rot gehalten. Seit dem Jahr 2000kennzeichnet die Buchstabenkombination RS die besonders sportlichenSerienmodelle von SKODA. Der SKODA KODIAQ RS ist das erste SUV derMarke in diesem erlesenen Kreis.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (240 PS): Die Verbrauchsangaben zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniertsowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da dasFahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht derRichtlinie 1999/94 EG unterliegt.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell