Neuer SKODA KODIAQ RS fährt Rekordrunde auf dem Nürburgring

Mladá Boleslav (ots) -- Sabine Schmitz fährt im SKODA KODIAQ RS Bestzeit fürsiebensitzige SUV auf der legendären Nürburgring-Nordschleife- SKODA setzt mit der Sportversion seines großen SUV die Traditiondynamischer Performance-Modelle konsequent fort- Weltpremiere des SKODA KODIAQ RS auf der Paris Motor Show 2018Emotion, Dynamik und automobile Faszination: Diese Attributevereint SKODA unter dem Kürzel ,RS' (Rallye-Sport). Mit dem SKODAKODIAQ RS beweist das erste High-Performance-SUV des tschechischenAutomobilherstellers noch vor Marktstart, dass es auch auf deranspruchsvollsten Rennstrecke der Welt bestehen kann. Auf derlegendären Nürburgring-Nordschleife stellt Rennfahrerin SabineSchmitz im SKODA KODIAQ RS den Rundenrekord für siebensitzige SUVauf. Der KODIAQ RS unterstreicht damit eindrucksvoll seinePerformance-Qualitäten und erweitert das Angebot der konsequent aufSportlichkeit ausgelegten SKODA RS-Modelle. Im SKODA Online-Magazinextratouch finden Sie einen ausführlichen Artikel(http://ots.de/SvYCCl) und ein Interview mit Profi-RennfahrerinSabine Schmitz (https://youtu.be/_Qhb11U06nk). Zudem zeigt ein Videodie spannende Rekordfahrt des KODIAQ RS auf der Nordschleife(https://youtu.be/10yrrIJDaeQ).Fuchsröhre, Schwedenkreuz und Karussell - die Streckenabschnitteder legendären Nürburgring Nordschleife sind Motorsportfans auf derganzen Welt bekannt. Keine andere Rennstrecke ist anspruchsvoller,nirgendwo kommen Fahrer und Fahrzeuge so an ihre Grenzen wie auf dem20,832 Kilometer langen Kurs in der Eifel. Der SKODA KODIAQ RS hatden Streckenbedingungen in der ,Grünen Hölle' standgehalten und istmit 9:29,84 Minuten die Nordschleifen-Bestzeit für siebensitzige SUVgefahren.Auf der Rekordrunde saß Sabine Schmitz am Steuer des SKODA KODIAQRS. Schmitz startet regelmäßig in der Langstreckenmeisterschaft (VLN)und beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring: 1996 gewann sie denEifelklassiker als erste Frau und wiederholte diesen Erfolg direkt imFolgejahr. Als langjährige Fahrerin des ,Ring-Taxis' und alsModeratorin diverser Autoformate wurde sie einem breiten Publikumbekannt. Bis heute, so schätzt Schmitz, ist sie mehr als 30.000Runden auf der Nordschleife gefahren."Der SKODA KODIAQ RS macht auf der Rennstrecke richtig Spaß", sagtSabine Schmitz. "SKODA hat das Potenzial seines großen SUV mit demKODIAQ RS voll ausgeschöpft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dassich dem KODIAQ RS bei meinen Runden auf der Nordschleife in Zukunftöfter begegne", fügt Schmitz mit einem Augenzwinkern hinzu.Frantisek Drábek, Verantwortlicher für die kompakten Baureihen beiSKODA AUTO, trägt auch die Verantwortung für die Entwicklung desKODIAQ RS und begleitete den Rekordversuch. Er betont: "Der KODIAQ RSverkörpert die Vielseitigkeit und Geräumigkeit eines Familien-SUVebenso wie Dynamik und Emotion."Der neue 2,0 BiTDI leistet 176 kW (239 PS)* und sorgt für einedynamische Kraftentfaltung sowie direktes Ansprechverhalten, auch beiniedrigen Drehzahlen. Die Abgasreinigung gewährleistet einSCR-Katalysator. Das 2,0-Liter-Dieselaggregat ist beim KODIAQexklusiv dem RS vorbehalten, dank Dynamic Sound Boost ist die Kraftdes durchzugsstarken Dieselmotors noch unmittelbarer erlebbar. Mitadaptivem Fahrwerk DCC (Dynamic Chassis Control) inklusiveFahrprofilauswahl und Progressivlenkung war der in der Eifel nochgetarnte Allradler für den Rundenrekord auf der Nordschleife bestensgerüstet.Seine Weltpremiere feiert der SKODA KODIAQ RS dieses Jahr imOktober. Auf der Paris Motor Show 2018 präsentiert er sich erstmalsder Öffentlichkeit.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (239 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauchinnerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionenliegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkaufangeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.