Neuer SKODA KAROQ gewinnt 'Goldenes Lenkrad' (FOTO)

Mladá Boleslav/Berlin (ots) -- SKODA KAROQ siegt bei Leserwahl der Bild am Sonntag und der AutoBild in der Kategorie 'Kleine SUV'- Das 'Goldene Lenkrad' gilt als einer der renommiertestenAutomobilpreise Europas- Der SKODA KAROQ punktet mit geräumigem Innenraum und modernemInfotainmentDie Bild am Sonntag und die Automobilzeitschrift Auto Bild habenden neuen SKODA KAROQ mit dem 'Goldenen Lenkrad 2017' ausgezeichnet.Leser aus über 20 europäischen Ländern hatten den KAROQ mit ihrerStimme ins Finale der Kategorie 'Kleine SUV' gewählt. EineExpertenjury kürte den SKODA Newcomer nach anspruchsvollenTestfahrten schließlich zum Sieger."Ich freue mich, dass auch das jüngste Mitglied unsererModellpalette so gut ankommt. Das 'Goldene Lenkrad' zeigt: Mit demKAROQ bieten wir in der Klasse der kompakten SUV derzeit dasattraktivste Gesamtpaket", sagt SKODA AUTO Vorstand für TechnischeEntwicklung Christian Strube. "Der KAROQ setzt in vielen Bereichenneue Maßstäbe. Mit ihm führen wir unsere erfolgreiche SUV-Offensivekonsequent fort", so Strube weiter.Das 'Goldene Lenkrad' gilt als einer der begehrtestenAutomobilpreise Europas. In diesem Jahr standen insgesamt 42 Modellezur Wahl, unterteilt in die Kategorien Klein- und Kompaktwagen,kleine SUV, große SUV, Mittel- und Oberklasse sowie Sportwagen.Der SKODA KAROQ trat in der Kategorie 'Kleine SUV' an - mit zwölfNominierten die teilnehmerstärkste Gruppe. Pro Fahrzeugklassebestimmten die Leser von Auto Bild, Bild am Sonntag sowie denSchwesterblättern in mehr als 20 europäischen Ländern zunächst jevier Favoriten. Diese stellten sich bei anspruchsvollen Testfahrtenim norditalienischen Balocco einer 53-köpfigen Expertenjury ausRennfahrern, Technikern, Prominenten, Designern und Chefredakteurenführender europäischer Automobilmagazine.Typisch SKODA überzeugte der KAROQ die Juroren mit Qualitäten wieKomfort und Platzangebot. Pluspunkte vergab die Jury zudem in punctoKonnektivität: Der KAROQ besticht mit Infotainmentsystemen derneuesten Generation, die sich über ein kapazitives Touchdisplaybedienen lassen. Zudem bietet der KAROQ als erster SKODA ein freiprogrammierbares, digitales Instrumentenpanel. Dank LTE-Modul undWLAN-Hotspot sind die Passagiere des SKODA KAROQ 'always online'.Darüber hinaus beeindruckte das Kompakt-SUV die Tester mit seinemkraftvollen Antrieb und der gelungenen Fahrwerksabstimmung.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell