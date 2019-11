Neuer SKODA KAMIQ gewinnt das Goldene Lenkrad 2019 als 'Bestes Auto bis 25.000 Euro' (FOTO)

Weiterstadt/Berlin (ots) -- Testredakteure von AUTO BILD wählen den Crossover zum bestenModell bis 25.000 Euro- Jury hebt großes Platzangebot, hohe Qualität und fairesPreis-Leistungs-Verhältnis hervor- Goldenes Lenkrad gilt als einer der begehrtesten AutomobilpreiseEuropas- KAMIQ seit Ende September in Deutschland im Handel- Neues Crossover-Modell ist ab 18.290 Euro in derAusstattungslinie Active erhältlichDer neue SKODA KAMIQ hat einen der begehrtesten Automobilpreise Europasgewonnen. AUTO BILD und BILD am Sonntag haben den urbanen Crossover mit demGoldenen Lenkrad 2019 ausgezeichnet. Die Testredakteure des Fachmagazinsbescheinigten dem modernen Fünftürer, dass er in der Kategorie 'Bestes Auto bis25.000 Euro' das stärkste Gesamtpaket aller Neuerscheinungen bietet. Der SKODAAUTO Vorstand für Technische Entwicklung Christian Strube nahm das GoldeneLenkrad am Dienstagabend bei der Gala im Axel-Springer-Verlagshaus in Berlinentgegen.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Ichfreue mich sehr, das Goldene Lenkrad für den SKODA KAMIQ stellvertretend für diegesamte SKODA Mannschaft entgegenzunehmen. Der KAMIQ verbindet unsereSKODA-Qualitäten wie das überragende Platzangebot und das hervorragendePreis-Wert-Verhältnis mit einem expressiven, charaktervollen Design. Mit unseremersten City-SUV steigen wir in ein hochinteressantes Segment ein und gewinnenneue, attraktive Kundengruppen."Beim Goldenen Lenkrad 2019 standen insgesamt 58 Modelle zur Wahl, die in denvergangenen zwölf Monaten auf den Markt gekommen sind. Die Entscheidung in derKategorie 'Bestes Auto bis 25.000 Euro' fällten Testredakteure von AUTO BILD.Die erfahrenen Automobilprofis berücksichtigten Aspekte wie Fahreindrücke,Grundpreis, Basisausstattung, Garantien und Aufpreispolitik - und wählten denKAMIQ zum besten Angebot seiner Preisklasse. Als besondere Stärken werteten dieTester den geräumigen Innenraum bei kompakten Abmessungen, die hohe Qualität unddas vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis. Fazit der Fachleute: Der SKODAKAMIQ ist der beste Kauf bis 25.000 Euro.Seit Mitte 2019 ergänzt der SKODA KAMIQ die erfolgreiche SUV-Palette dertschechischen Marke auf dem europäischen Markt. Mit dem dritten Modell dieserFamilie nach KODIAQ und KAMIQ besetzt SKODA erstmals das stark wachsende Segmentder City-Crossover. Das bedeutet: Der KAMIQ verbindet typische SUV-Vorzüge wieeine größere Bodenfreiheit oder die erhöhte Sitzposition mit der Agilität einesKompaktfahrzeugs sowie markentypisch emotionalem Design. Mit hochmodernenAssistenz- und Infotainmentsystemen, einem großzügigen Raumangebot undzahlreichen Simply Clever-Ideen erfüllt der SKODA KAMIQ gleichermaßen dieAnsprüche von Familien wie Lifestyle-orientierten Kunden. Nach dem erfolgreichenMarktstart erweiterte SKODA kürzlich die Motorenpalette um den neuen Topbenziner1,5 TSI ACT*. Der 110 kW (150 PS) starke Vierzylinder-Direkteinspritzer mitaktivem Zylindermanagement verleiht dem SKODA KAMIQ noch mehr Dynamik beiherausragender Effizienz. SKODA erschließt mit dem KAMIQ eine neue, jüngereZielgruppe im immer beliebter werdenden Crossover-Segment. Neben demOffroad-Auftritt ist in dieser Fahrzeugklasse ein hohes Maß an Effizienzbesonders wichtig. Der SKODA KAMIQ, der am 21. September in die deutschen SKODAAutohäuser rollte, ist ab 18.290 Euro in der Ausstattungslinie Activeerhältlich.Sieg für den KAMIQ ist bereits das sechste Goldene Lenkrad für SKODADas erste Goldene Lenkrad verlieh die BILD am Sonntag 1976, seit 2009 ist AUTOBILD mit im Boot, die nach eigenen Angaben größte Autozeitschrift Europas. FürSKODA ist es bereits das sechste Goldene Lenkrad und der zweite Sieg in Folge.Den Anfang der Erfolgsstory bei der renommierten Wahl macht 1999 die ersteGeneration des FABIA, 2007 wiederholt sein Nachfolger diesen Coup. Die zweiteOCTAVIA-Generation siegt 2004, der SUPERB startet 2008 in zweiter Generationebenfalls mit dem Gewinn des Goldenen Lenkrads. 2017 siegt der KAROQ, 2018 wurdeder Wettbewerb ausgesetzt.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon: +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de