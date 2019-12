Neuer Rückruf im Diesel-Abgasskandal bei Audi / A6, A7, A8 mit 3,0 Liter Motor und Euro 5 / Kanzlei Dr. Stoll & Sauer erwartet neue Rückrufwelle bei der VW-Tochter

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Lahr (ots) - Das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen Audi muss imDiesel-Abgasskandal einen neuen Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts KBA umsetzen.Die Modelle A6, A7 und A8 sind jeweils mit einem 3-Liter-Motor der AbgasnormEuro 5 ausgerüstet und sollen über eine unzulässige Abschalteinrichtungverfügen, die das Emissionskontrollsystem manipuliert. Das KBA hat den Rückrufam 2. Dezember 2019 in seiner Rückrufdatenbank veröffentlicht. Weltweit sollen17.886 Fahrzeuge betroffen sein, in Deutschland 4918. Die Autos wurden zwischen2009 und 2014 produziert. Die Verbraucher-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer aus Lahrerwartet eine neue Rückrufwelle bei Audi und kritisiert erneut die dürreInformationspolitik des KBA.Dr. Stoll & Sauer: Neue Rückrufwelle für VW im Diesel-Abgasskandal"Das könnte der Beginn einer neuen Rückrufwelle werden", vermutet Dr. Ralf Stollvon der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. DieInformationen vom KBA über den Rückruf seien bisher zwar sehr dürftig. Trotzdemhabe die Behörde einige Details preisgegeben. Die unzulässige Manipulation desEmissionskontrollsystems soll mit Hilfe der Lenkwinkelerkennung funktionieren,die bemerkt, wann sich das Auto auf dem Prüfstand befindet und wann imRealbetrieb. Diese Art der Abschalteinrichtung ist bisher in der Regel beiAutomatikgetrieben auffällig gewesen. Daher werden die betroffenen Fahrzeugewohl mit einem Automatikgetriebe ausgerüstet sein. "Vergleichbare3-Liter-Motoren Euro 5 sind auch im A4, A5, Q5, Q7 und VW Touareg verbautworden", führte Stoll weiter aus. Auch der Porsche Cayenne 3-Liter mit Euro 5enthält eine vergleichbare Motor-Getriebe-Kombination. "Da werden bestimmt nochweitere Rückrufe folgen", ist sich Stoll sicher, der mit seinem Partner RalphSauer zu den führenden Kanzleien in Deutschland im Diesel-Abgasskandal gehörtund in einer Spezialgesellschaft 450.000 Verbraucher in derMusterfeststellungsklage gegen VW vertritt.Rückruf im Diesel-Abgasskandal auch bei Euro-4-DieselBereits am 20. November 2019 hatte das KBA 40.000 ältere Euro 4-Diesel von Audizurückgerufen. Dabei ging es jedoch um Fahrzeuge mit einem kleineren2,7-Liter-Diesel-Motor, die in den Modelle A4, A6 und A8 verbaut worden waren.Die Fahrzeuge wurden zwischen 2003 und 2009 produziert. In Deutschland müssenAudi und VW daher insgesamt jetzt 105.000 ältere Dieselfahrzeuge umrüsten.Damals informierte das KBA die Öffentlichkeit nicht über den Rückruf. DieDesinformation der Behörde ist für Dr. Ralf Stoll schon lange ein handfesterSkandal. "Die Öffentlichkeit und die Verbraucher haben ein Recht darauf,informiert zu werden", sagte Stoll "Die Verbraucher sind eindeutig geschädigtworden und müssen sich zeitnah wehren können." Stoll rät dazu, sich anwaltlichberaten zu lassen. Auf der Kanzlei-Website www.vw-schaden.de können Geschädigteim kostenfreien Online-Check den richtigen Weg aus dem Diesel-Abgasskandalherausfinden. Die Fälle werden kostenlos und individuell geprüft, ehe man sichauf ein gemeinsames Vorgehen gegen Audi einigt.Dr. Stoll & Sauer führt Musterfeststellungsklage gegen VW mit anBei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH handelt es sichum eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal der Volkswagen AG und DaimlerAG. Die Kanzlei ist unter anderem auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert.Die Kanzlei führt mehr als 2000 Verfahren gegen verschiedene Autobanken wegendes Widerrufs von Autokrediten. Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgenwurden mehr als 5000 Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt dieKanzlei mehr als 12.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konntebereits hunderte positive Urteile erstreiten.In dem renommierten JUVE Handbuch 2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020 wird dieKanzlei in der Rubrik Konfliktlösung - Dispute Resolution,gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten besonders empfohlen für den BereichKapitalanlageprozesse (Anleger). Die Gesellschafter Dr. Ralf Stoll und RalphSauer führen in der RUSS Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH für denVerbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) außerdem die Musterfeststellungsklagegegen die Volkswagen AG. Im JUVE Handbuch 2019/2020 wird die Kanzlei deshalb fürihre Kompetenz beim Management von Massenverfahren als marktprägend erwähnt.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/https://www.staatshaftung.eu/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105254/4474206OTS: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell