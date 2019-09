Neuer Report zur digitalen Gesundheitsversorgung: Was Deutschland von Japan über die Digitalisierung des Gesundheitswesens lernen kann

Potsdam (ots) - Der demografische Wandel ist für viele Länder undihre jeweiligen Gesundheitssysteme eine zentrale Herausforderung,auch für Deutschland und Japan. Als eine der am schnellsten alterndenGesellschaften hat Japan daher einen neuen strategischen Ansatzgewählt. Die Regierung hat einen regulatorischen Rahmen für einGesundheitssystem der nächsten Generation geschaffen, in demmedizinische Daten und Technologien besser nutzbar sein werden. Waskann Deutschland von dieser strategischen Neuausrichtung Japanslernen?Ein neuer Report des Hasso Plattner Instituts (HPI) vergleicht dieEntwicklung der digitalen Gesundheitsversorgung in Japan undDeutschland und beschreibt, wie Digitalisierung zu einem nachhaltigenGesundheitssystem beitragen und gleichzeitig neueGeschäftsmöglichkeiten erschließen kann. Der Report mit dem Titel"Big Health Data, Big Health Opportunities" wurde vom Experten fürdigitale Gesundheit und Leiter des Digital Health Center am HPI,Prof. Dr. Erwin Böttinger, verfasst. Sie finden den vollständigenReport unter https://hpi.de//en/boettinger/publications.htmlIn den letzten 60 Jahren hat sich der Anteil der 65-Jährigen ander Weltbevölkerung von fünf Prozent auf über neun Prozent fastverdoppelt. Ein Fünftel der japanischen Bevölkerung ist 70 Jahre oderälter. Damit steht das Land an der Spitze des demografischen Wandels,mit dem auch viele andere Industrienationen konfrontiert sind,darunter Deutschland. Die japanische Regierung nimmt diesebeispiellose Herausforderung als transformative Chance wahr undarbeitet an der Schaffung eines neuen patientenorientiertenGesundheitssystems für die kommenden Generationen. Dieser Reportstellt entsprechende Schlüsselinitiativen vor, darunter in derDatenverarbeitung und bei technologischen Innovationen zur Förderungeiner gesunden und langlebigen Gesellschaft. Außerdem werdenInvestitionsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen in Japan indieser neuen digitalen Wirtschaft einer alternden Gesellschaftaufgezeigt.Prof. Dr. Erwin Böttinger sagt dazu: "Die Digitalisierung ist derSchlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung des Gesundheitswesens.Für die erfolgreiche Umsetzung ist es notwendig, einen umfassendenstrategischen Ansatz und eine zentrale Koordination zu entwickeln.Japans Ansatz ist eine Blaupause für andere, ebenfalls alterndeGesellschaften. Ich bin überzeugt, dass sowohl das japanische alsauch das deutsche Gesundheitssystem von einschlägigen Kooperationenerheblich profitieren werden."Über das HPI Digital Health CenterDas Digital Health Center (DHC) am HPI vereint Fachleute aus denBereichen Gesundheitswissenschaften, Humanwissenschaften,Informationswissenschaften, Digital Engineering und Zivilgesellschaftmit dem gemeinsamen Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.Das Zentrum verfügt über eine offene, integrative Netzwerkstrukturaus Forschern, Projekten und Forschungseinrichtungen, um Patienten zustärken und die Gesundheitsversorgung mit innovativen digitalenGesundheitslösungen neu zu gestalten. Im März 2019 wurde das HassoPlattner Institute for Digital Health at Mount Sinai (HPIMS)gegründet, als Ergebnis einer Kooperationsvereinbarung zwischen demMount Sinai Health System (MSHS) in New York City und dem HassoPlattner Institut (HPI). Mit dem HPIMS verfolgen die beiden Institutionen das gemeinsame Ziel, digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln, die Patienten und Gesundheitsdienstleister stärken und die Gesundheitsversorgung verbessern. Erwin BöttingerErwin Böttinger ist Leiter des Digital Health Center amHasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam und Direktor des neugegründeten Hasso Plattner Institute for Digital Health at MountSinai Health System in New York City, USA. Er ist Professor fürDigital Health - Personalisierte Medizin an der gemeinsamen DigitalEngineering Fakultät des Hasso Plattner Instituts und der UniversitätPotsdam sowie Professor of Medicine and Systems Pharmacology andTherapeutics an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, New YorkCity, USA. Von 2015 bis Juli 2017 hat er als CEO des Berlin Instituteof Health (BIH) dessen zukunftsweisende Strategie zu 'PersonalisierteMedizin - Neuartige Therapien' maßgeblich bestimmt. Von 2007 bis 2015war er als Gründungsdirektor des Charles Bronfman Institute forPersonalized Medicine an der Icahn School of Medicine am Mount Sinaiin New York City, USA, und der Begründer der Biobank BioMe[TM]. Erwin Böttinger ist ein Pionier bei der bahnbrechenden Umsetzung von personalisierter Medizin und digitaler Gesundheit in die klinische Praxis. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. 