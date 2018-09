Neuer Report bestätigt Erweiterung des Broadband-Markts, Wettbewerbsstärkung und Kostensenkung durch Fixed Wireless Access

Sydney (ots/PRNewswire) - Laut eines neuen Reports von MobileEcosystem macht die Einführung des 5G-Standards sowie zusätzlicherFrequenzen, verbesserter Netzwerkausrüstung und CPE aus dem FixedWireless Access - bisher eher eine "Notlösung" im Breitbandbereich -eine wettbewerbsfähige Alternative.Der Report mit dem Titel The Business Case for Fixed WirelessAccess, der von NetComm in Auftrag gegeben wurde, warnt jedoch auchall diejenigen, die die neuen Möglichkeiten nutzen wollen, um aus denmobilen Ressourcen Gewinn zu schöpfen, davor, dass Überlegungenangestellt werden müssen, um sicherzustellen, dass der angeboteneDienst mit dem traditionellen konkurrieren kann.Indem der Report eine detaillierte Analyse des Business Case fürFixed Wireless Access in verschiedenen Szenarien durchführt, wirdgezeigt, dass auf den meisten Märkten Möglichkeiten für den FixedWirelss Access bestehen - wenn diese auch nicht überall gleichaussehen. Laut dem Report gebe es keine allgemeingültige Lösung."Auch wenn die Elemente Frequenz, Technologie und Politik allezusammenpassen und ermöglichen, dass die drahtlose FestnetztechnikTeil des Mainstream-Breitbandmixes wird, gibt es keineEinheitslösung," sagte Mark Lowenstein, Geschäftsführer von MobileEcosystem und Verfasser des Reports. "Der Business Case für FWAschwankt nicht nur von Land zu Land, sondern unterscheidet sichtatsächlich von Ort zu Ort und von Stadtteil zu Stadtteil, wobeiSchlüsselfaktoren wie die bereits vorhandene Situation des festenBreitbandnetzes, der Zustand und die Kosten von Glasfaserlösungen,die Bevölkerungsdichte, Topografie und verfügbare/geplanteFrequenzkapazitäten alle eine Rolle spielen."Der Report konzentriert sich auf die Märkte der entwickeltenLänder, vor allem in den USA, Kanada, Westeuropa, Australien undNeuseeland, und vergleicht Optionen, die auf 5G mmWave und 5G/LTEsub-6 GHz basieren. Er vergleicht mit dem Ziel, ein Ertragsmodellaufzustellen, weiter die Möglichkeit des Fixed Wireless Access mitden Lösungen Fiber-to-the-Home (FTTH) und Fiber-to-the-DistributionPoint (FTTdp), wobei er aufzeichnet, wie die VariablenInvestitionsausgaben (CapEx), Betriebsausgaben (OpEx),Kundeneinrichtungen (CPE) und Installationen wichtigen Marktfaktorenwie Dichte, Frequenzbreite und -tiefe und Topografie gegenüberstehen.Für dichte städtische Märkte sei laut Report mmWave eine guteAlternative, insbesondere wenn es nur einen einzigen festenBreitbandanbieter gebe und wenn FTTH unterbaut oder teuer zuinstallieren sei, wie beispielsweise in vielen Städten in denVereinigten Staaten. Bis vor kurzem konnte drahtlose Kommunikationweder technisch noch wirtschaftlich eine tragfähige Alternative zumfesten Breitbandzugang bieten, aber das wird sich bald ändern, sokommt der Bericht zu dem Schluss.In Szenarien mit geringerer Dichte in Städten/dichten Vorortenwird vermutet, dass die erwartete Verfügbarkeit von3,5-GHz-Frequenzen den festen drahtlosen Zugang inSub-6-GHz-Frequenzen sowohl für 5G als auch für LTE in einer Reihevon Märkten nutzbar machen wird, insbesondere wenn eine angemesseneDichte vorliegt und ein Betreiber eine Durchdringung der Haushaltevon 40 % oder mehr erreichen kann. Die Möglichkeit eines FixedWireless Access auf dem Markt für Vororte mit geringer Dichte bzw. inländlichen Gegenden sei von Fall zu Fall zu betrachten, so derBericht weiter, und sei eine besonders gute Alternative, wenn diebestehende feste Breitbandinfrastruktur unterdurchschnittlich oderkein entsprechendes Straßennetz vorhanden sei."Man sollte im CPE-Bereich auch deshalb besonders sorgfältigabwägen, weil dieser einen wichtiger Teil der Gesamtlösung darstelltund Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Betreuung sicherstellen muss,was für das feste Breitbandnetz zwingend notwendig ist, anders alsfür das mobile Breitbandnetz," so Lowenstein weiter. "AT&T in denVereinigten Staaten und NBN in Australien dienen beide als Beispielefür wichtige Anbieter, die Fixed Wireless Access in ländlichenGegenden eingeführt haben, während die geplante Einführung vonVerizon von Fixed Wireless Access über die 5G mmWellen-Frequenzpotenziell richtungsweisend ist und von der Industrie genaubeobachtet wird.""Fixed Wireless ist wirklich eine große Chance. Obwohl es noch inden Anfängen liegt, werden wir einen Schritt vorwärts erfahren, sodass es zu einer tragfähigen Alternative wird, von der noch mehrKunden und Unternehmen profitieren können. Wir glauben, dass es denWettbewerb stärken und den Verbrauchern überall mehr Auswahl bietenwird. Dies wird sich nicht nur auf den ländlichen Raum beschränken,"sagte Els Baert, Direktorin für Technologiestrategie bei NetComm,einem führenden Entwickler von Fixed-Wireless-CPE-Geräten."Aber der Report trifft ins Schwarze mit seiner Aussage, dass eskeine Einheitslösung gibt - genau deshalb arbeiten wir eng mit denBetreibern zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihrenBedürfnissen entsprechen," so Baert weiter."Wir haben über 10 Jahre Erfahrung bei der Herstellung vonFixed-Wireless-CPR und haben viele Best Practices entwickelt umsicherzustellen, dass die Lösung mit herkömmlichen festenBreitbandangeboten konkurrieren kann. Unter diesen Rahmenbedingungensieht der Bericht für Betreiber und andere Akteure des jeweiligenÖkosystems die notwendigen Überlegungen vor, um zu beurteilen, ob FWAin ihrer Lage, Marktsituation oder ihrem Kontext eine tragfähigeOption für Breitband ist, und wir sind zuversichtlich, dass vieleBetreiber in Fixed Wireless Access eine bedeutende Chance sehenwerden, wenn wir in die 5G-Ära eintreten."Der Report in voller Länge ist unter mwca2018.netcommwireless.com(http://mwca2018.netcommwireless.com/) einsehbar. Die Ergebnisse desReports werden außerdem ausführlich in einer Power-Hour diskutiert,im Rahmen des Mobile World Congress, der von Mittwoch, 12. September,bis Freitag, 14. September, im Los Angeles Convention Center (LACC)in Los Angeles stattfindet. NetComm und Mobile Ecosystem veranstaltendie Power-Hour im Theatre E in der Concourse Hall am Freitag, 14.September, um 10:30 Uhr.Informationen zu NetCommNetComm (ASX: NTC) ist ein weltweiter Entwickler von Lösungen, diedie Lücke zwischen Glasfaser und dem Haus, der Vorrichtung oder demGerät schließen. In einer Zeit, in der die Verbindungswelt jedeseinzelnen von Bedeutung ist, wurden die Lösungen Fixed WirelessBroadband, Wireless M2M/Industrial IoT und Fibre to the DistributionPoint (FTTdp) speziell für komplexe Ansprüche entwickelt. Wir vonNetComm wissen, dass es keine Einheitslösung für alle gibt. JederAnbieter, jeder Betreiber und jedes Unternehmen ist anders. Deshalbentwickeln wir die richtige VDSL-, Gfast, 4G- und 5G-Lösung, um denspezifischen Bedingungen von Netzwerk, Markt und Geografie weltweitgerecht zu werden. 