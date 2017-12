Neuer Rekordumsatz für Southwest Airlines!

Liebe Leser,

SWA steht in der Gunst der Passagiere weiterhin ganz oben. Von J.D. Power wurde SWA zur Low Cost Airline mit der höchsten Kundenzufriedenheit gewählt. Im 1. Halbjahr stieg das Passagieraufkommen um 3,9% auf 77 Mio. Das Marktumfeld hat sich in den USA leicht erholt. Da die Ticketpreise im 2. Quartal um 1,5% zulegten und die Auslastung mit 85,6% einen Rekordwert erreichte, wurde auf der Umsatzseite mit 10,6 Mrd $ ein neuer Rekordwert erreicht.

SWA lebt das Motto „Our people first”

Die Ertragskraft konnte, wie in unserer letzten Analyse angedeutet, mit der Umsatzentwicklung nicht Schritt halten. Die höheren Kerosinkosten und insbesondere die gestiegenen Lohnkosten sorgten für einen Gewinnrückgang von 17,7%. SWA lebt das Motto „Our people first”. Hohe jährliche Gewinnbeteiligungen, Aktienpakete und Lohnerhöhungen sind unter anderem Gründe für die hohe Mitarbeitermotivation.

Diese schlägt sich in einer hohen Servicequalität nieder und wird von den Kunden so geschätzt. Die Fluglinie ist seit 43 Jahren profitabel und hat in ihrer Geschichte keinen einzigen Angestellten entlassen oder Lohnkürzungen vorgenommen. Für das Gesamtjahr erwarten wir neue Rekordwerte beim Passagieraufkommen und beim Umsatz; gehen jedoch von einem stagnierenden oder minimal steigenden Gewinn aus.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.