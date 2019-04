Neuer Reichweitenrekord für Sky Sport beim Kampf um den Thron Bayern München gegen Borussia Dortmund

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Unterföhring (ots) -- Allzeitbestwert für eine Sendung und Bundesliga-Übertragung aufSky: 2,20 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen Topspiel der Wochelinear auf Sky Sport Bundesliga am Samstagabend- Weitere knapp 300.000 Zuschauer via Sky Go- Kumulierte Sehbeteiligung von 4,88 Millionen Zuschauern (Z3+)sahen Samstags- und Sonntagsspiele linear am 28. Spieltag aufSky Sport Bundesliga, weitere 548.000 Zuschauer via Sky Go- Allzeitrekord für Wontorra - der o2 Fußballtalk mit den GästenHans-Joachim Watzke und Karlheinz Rummenigge: 350.000 Zuschauer(Z3+) auf Sky Sport News HD- 1,81 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag Sky Sport News HDein- Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit derBundesliga auf Sky bieten wir das mitreißendste, emotionalsteWerbeprodukt im deutschen Fernsehen. Hochqualitativer Contenttrifft starke Reichweiten und liefert damit eine Werbewirkungder Extraklasse."Unterföhring, 8. April 2019 - Historisches Wochenende für SkySport rund um das Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga FC BayernMünchen gegen Borussia Dortmund. Am Samstagabend sahen linear 2,20Millionen Zuschauer (Z3+) das Topspiel der Woche Borussia Dortmundgegen FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga. Weitere 297.000Zuschauer verfolgten den Triumph der Bayern via Sky Go. Damit war esdas reichweitenstärkste Einzelspiel und Sendung in derSendergeschichte. Der im Hinspiel erzielte Höchstwert der gleichenPaarung mit linear 2,05 Millionen Zuschauern wurde damit noch einmaldeutlich überboten. Der Marktanteil für Zuschauer ab drei Jahren lagbei 10,0 Prozent. In der Kernzielgruppe der Männer (M14-59) waren es1,13 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag hier bei 21,4 Prozent.Insgesamt verfolgten am Samstag und Sonntag 4,88 MillionenZuschauer (Z3+) die Partien linear auf Sky Sport Bundesliga. Weitere548.000 Zuschauer sahen die Spiele via Sky Go. Es war damit derzweitstärkste Spieltag in dieser Saison.Besonders stark war auch Sky Sport News HD am Wochenende: 1,81Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag den Newssender ein, es wardamit der reichweitenstärkste Sonntag in der Sendergeschichte undzweitstärkste Sendetag überhaupt. Am Sonntag verzeichnete Wontorra -der o2 Fußball-Talk" mit dem Gipfel nach dem Gipfeltreffen mit350.000 Zuschauern einen neuen Bestwert für das Talkformat. DerMarktanteil lag bei 3,4 Prozent. Jörg Wontorra hatte am Sonntagmorgenden BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Bayern-VorstandsvorsitzenderKarlheinz Rummenigge.Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Sky ist undbleibt die Nummer 1 für Fußball-Fans in Deutschland. Der langersehnte harte Meisterschaftskampf in der Bundeliga gipfelte amSamstag in der Kracherpartie FC Bayern gegen Borussia Dortmund undzog Millionen in ihren Bann. Mit der Bundesliga auf Sky bieten wirschlichtweg das mitreißendste, emotionalste Werbeprodukt im deutschenFernsehen. Hochqualitativer Content trifft starke Reichweiten undliefert damit eine Werbewirkung der Extraklasse."Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind dieAbrufzahlen via Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den SkySportsbars. Durchschnittlich sahen bislang 1,09 MillionenSportsbarbesucher pro Spieltag die Bundesligapartien in dieserSaison.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.1; linear; OmnitureÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell