Oberhaching (ots) -Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG ("RWB"), eine Tochter derRWB Group, legt mit der neuen Anlagelösung RWB Direct Return II denzweiten Private-Equity-Dachfonds ohne Emissionskosten auf. Dermarktführende Anbieter und Spezialist für Private Equity inDeutschland bietet damit den einfachen Einstieg für jedermann in dieexklusive Anlageklasse Private Equity. Unabhängige Ratinghäuserbestätigen die Qualität des Fondsangebots unter anderem mit demTesturteil "A+" bzw. "sehr gut"."Es ist der Kern unseres Unternehmens, Privatanlegern die gleichenAnlagechancen zu eröffnen, die sich sonst nur professionellenInvestoren bieten", sagt Horst Güdel, Vorstand und Gründer der RWBGroup. "Mit dem RWB Direct Return II erhalten noch mehrNormalverdiener den Zugang zur Anlageklasse Private Equity, die seitjeher Standardbaustein in den Portfolios vermögender undinstitutioneller Investoren ist", so Güdel weiter. Neu sind beim RWBDirect Return II die Einstiegsmöglichkeiten: Anleger können nebeneiner Einmalanlage ab 2.500 Euro bei dem neuen Fonds jetzt auch inmonatlichen Raten ab 50 Euro investieren. Zudem wurden Mechanismenergänzt, die eine vergleichsweise kurze Laufzeit ermöglichen. Bereitsim Jahr 2023 beginnt die Auszahlungsphase. Wie bereits von der erstenFondsgeneration bekannt, verzichtet die RWB auch beim Direct ReturnII auf die sonst üblichen Emissionskosten (sog. Weichkosten) von biszu 15 Prozent. Das heißt: 100 Prozent des gezeichneten Kapitalswerden unmittelbar eingesetzt. Ein Großteil der Gebühr isterfolgsabhängig und wird erst dann erhoben, wenn die Anleger bereitsmehr als ihr gezeichnetes Kapital ausgezahlt bekommen haben. DieseErfolgsbeteiligung sorgt für eine faire Gebührenstruktur und fördertzudem die gleich gerichteten Interessen von Anlegern und Management.Unabhängiges Ratinghaus beurteilt den RWB Fonds mit "A+" (sehrgut)Das renommierte Marktanalyseunternehmen G.U.B. Analyse hat den RWBDirect Return II mit "A+" (sehr gut) bewertet. Dahinter steht mit derPunktzahl 84 die höchste, die ein Fonds bislang bei der Analyseerhalten hat. G.U.B. beurteilt etwa die Qualität des Fondsmanagementsund der Projektpartner sowie die Interessenskonstellation mit derHöchstwertung "A++" (ausgezeichnet) und sieht die breiteRisikostreuung durch das bewährte Dachfondsprinzip als besondereStärke. Die RWB investiert das ihr anvertraute Kapital beim DirectReturn II über eine Vielzahl von Private-Equity-Fonds in deutlichmehr als einhundert nicht-börsennotierte Unternehmen verschiedenerRegionen, Branchen und Finanzierungsanlässe. Die Marktexperten vonkapital-markt intern bezeichnen im Prospekt-Check das aktuelleFondsangebot aufgrund dieser Streuung als sicherheitsorientierteBeteiligungsmöglichkeit in der Assetklasse Private Equity. "VielePrivatanleger sind sich heute bewusst, dass sie eine ausreichend hoheRendite nur erzielen können, wenn sie ihr Kapital in erfolgreicheUnternehmen einbringen. Denn in ihnen findet die Wertschöpfung einerVolkswirtschaft statt", sagt Norman Lemke, Vorstand und Gründer derRWB Group. "Mit dem Direct Return II investieren Privatanleger wieinstitutionelle Investoren in Unternehmen, allerdings mit einersicherheitsorientierten Anlagelösung, deren Qualität durch das sehrgute Testurteil bestätigt wurde."Über die RWB Group AG:Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die AnlageklassePrivate Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in denPortfolios institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögenist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für denVermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit ihrer Gründungmacht die RWB Group Private Equity für Privatanleger über Dachfondsinvestierbar - mit großem Erfolg. Die RWB hat das Geld von 80.000Anlegern bereits in über 185 Private-Equity-Zielfonds weltweit unddamit mehr als 2.700 Zielunternehmen investiert. Über 1.500 dieserBeteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Derdurch die RWB Zielfonds durchschnittlich erzielte Verkaufsmultipleliegt zwischen 1,9x und 2,0x. Neben den Private Equity Dachfondsgehören eine einzigartige Rentenversicherung, die ebenfalls in Teilenin Private Equity investiert, sowie eine ETF-basierteVermögensverwaltung zum Produktangebot.Mehr unter: www.rwbcapital.dePressekontakt:Philipp KlöcknerRWB GroupTel.: 089 / 66 66 94-446E-Mail: philipp.kloeckner@rwb-group.comOriginal-Content von: RWB Group AG, übermittelt durch news aktuell