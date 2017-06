Köln (ots) - In der Doku-Reihe "Tierbabys - süß und wild!" drehtsich alles um kuschlige Racker und die herzerwärmenden Geschichtender tierischen Knirpse. Doch während die putzigen Stars in derTier-Doku noch klein und zerbrechlich sind, sind die Quoten derSendung groß und stark: Mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherte sich "Tierbabys - süß undwild!" am gestrigen Samstag (10.06.2017) um 19:10 Uhr bei VOX einenneuen Bestwert seit Sendestart. 1,08 Mio. Zuschauer ab 3 Jahrenließen sich die Tier-Doku nicht entgehen.Insgesamt erreichte VOX trotz starker Konkurrenz einen gutenTages-Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis59-jährigen Zuschauer.Wer "Tierbabys - süß und wild!" verpasst hat, kann die Sendungkostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am nächsten Samstag (17.06. um 19:10Uhr bei VOX) erwartet die Zuschauer dann bereits eine weitere Folgeder Tier-Doku - dann geht es unter anderem um Waldohreulen-Baby"Krümel", Mäusebussard-Küken "Rufus", Bulldoggen-Welpe "Luna" und dieRentier-Babys "Holly" und "Lou".Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 11.06.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221-456 74407Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell