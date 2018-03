Köln (ots) - Über Erziehungsstile lässt sich bekanntlich streiten,doch am gestrigen Mittwoch (14.03.2018) waren sich die VOX-Zuschauereinig: "Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?" erzielte mitsehr guten 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen um 14Uhr einen neuen Quoten-Bestwert seit Sendestart. Auch in derZielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer war die beliebteDoku-Soap, in der wochentäglich verschiedene Erziehungsmodellegegenübergestellt werden, so erfolgreich wie nie! Mit einem Bestwertvon sehr starken 14,7 Prozent konnte sich "Mein Kind, dein Kind - Wieerziehst du denn?" sogar klar die Marktführerschaft (14-49) sichern.Wer die VOX-Doku-Soap verpasst hat, kann sich die Sendung noch 30Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TV NOW anschauen.Schon am morgigen Freitag (16.03.2018) können sich dieVOX-Zuschauer um 14 Uhr auf eine neue Folge von "Mein Kind, dein Kind- Wie erziehst du denn?" freuen. Dann vergleichen diealleinerziehende Katherina (24) und Zwillingsmutter Juliane (33) ihreErziehungsmethoden.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 15.03.2018Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell