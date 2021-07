Frankfurt am Main (ots) - Ziel des am 01. Juli 2021 neu aufgelegten Fonds der H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) "H&A Euro High Yield Stars" (ISIN: DE000A3CN2A9) ist es, mittel- bis langfristig attraktive laufende Erträge und nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen.Hierzu investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Fokus auf Ratings zwischen BB+ und CCC+. Diese bieten im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine attraktive Verzinsung mit überschaubarem Zinsrisiko. Potentielle Währungsrisiken werden abgesichert.Die Einbeziehung von ökologischen und sozialen Kriterien steht im Zentrum der Portfoliokonstruktion des "H&A Euro High Yield Stars". Dabei werden eine Vielzahl von Ausschlussfiltern und ein "Best-in-Class"-ESG-Rating-Ansatz gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor angewendet."Der Start des Fonds unterstreicht die Ambition, unseren Kunden ein breites Spektrum an Anlagelösungen im Bereich der Credit-Märkte anzubieten", sagt Thomas Herbert, Mitglied der Geschäftsleitung der HAGIM."Dabei wollen wir ein weiteres Beispiel dafür geben, dass nachhaltiges Investieren nicht zu Lasten der Performance gehen muss", ergänzt Thomas Rentsch, Senior Portfoliomanager im High Yield Team der HAGIM.Über das High Yield Portfolio Management Team der H&A Global Investment ManagementDie drei Senior Portfolio Manager Thomas Rentsch, CFA, Ivan Romanenko, CFA und Martin Dreier sind seit 2011 ein Team.Sie vereinen über 45 Jahre Erfahrung im High Yield Markt und haben Publikums- und Spezialfonds mit klassischer Benchmark-Orientierung sowie Laufzeit- und Short Duration-Strategien durch die Krisen der letzten zwei Jahrzehnte erfolgreich und ohne Kreditausfall gemanagt. Die in dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse vereinen die Portfolio Manager nun systematisch in ihrem Investment-Ansatz, der tiefe Fundamentalanalyse mit intelligenter Portfoliokonstruktion und stringentem Risikomanagement erfolgreich verzahnt.https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise-rechtliche-hinweisePressekontakt:Thomas HerbertH&A Global Investment Management GmbHTelefon 069/8700847-0thomas.herbert@ha-gim.comwww.ha-gim.comOriginal-Content von: H&A Global Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell