Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen derEröffnungsfeierlichkeiten zur "Guangzhou Annual InternationalInvestment Conference 2017" am 28. März wurde erstmalig auch der neueGuangzhou-Film vorgestellt. Das Video mit dem Titel "Guangzhou,Flower City in Bloom" war ein zentraler Punkt auf der Agenda derjährlichen Investorenkonferenz.Der ästhetisch und visuell ansprechende Film stellt Guangzhou derWelt vor, und zeichnet mit einer Mischung aus internationalerMetropole, High-Tech-Stadt und Stadt der Künste, schöner Umgebung undLebensqualität ein Bild, dass gleichzeitig stellvertretend für dasImage von China ist.Sie können das Video in sendefähiger Qualität und hochauflösendesBildmaterial unter folgendem Link als Multimedia-Pressemitteilungabrufen:http://news.medianet.com.au/xinhua/brand-new-publicity-film-guangzhouGuangzhou steht nicht nur für den Anfang der "maritimenSeidenstraße", sondern ist mit seinem Hafen auch das Einfalltor nachChina für den Rest der Welt. Die Stadt ist seit nunmehr über 2.200Jahren der einzige chinesische Handelshafen, der seine Tore stets fürden Außenhandel offengehalten und sich mit Recht seine Reputation als"Handelszentrum seit Tausenden von Jahren" verdient hat. Gleichzeitigist Guangzhou auch als "Stadt der Blüte" bekannt, was ihr Image als"umweltfreundlich, dynamisch, offen, ganzheitlich und freundlich"verkörpert. Das Video vermittelt zugleich die Botschaft, dassGuangzhou zu allen Jahreszeiten gedeiht und zur energetischenmodernen Handelsstadt und internationalen Drehscheibe aufblüht.Das 5-minütige Video zeigt dem Publikum mit einer Reihe vonvertrauten Motiven aus dem "Alt-Guangzhou", die von der morgendlichenTeepause mit kantonesischem Tee und Wasserspielen auf der Blumenmessebis hin zur traditionellen, als "GuangXiu" bekannten Form derLingnan-Stickerei reichen, ein geschichtsträchtiges, lebenswertesGuangzhou. Derweil hat sich die Stadt durch brandneue Markenzeichen,darunter das neue Geschäftszentrum mit dem Canton Tower alsWahrzeichen, dem Canton Fair Complex als Schauplatz der weltgrößtenHandelsmesse, dem ersten selbstfahrenden Supersports-Wagen der Weltetc. rasant zu einer internationalisierten, wettbewerbsfähigen,innovativen Metropole weiterentwickelt, die ihren Platz als "NationalCentral City" in der Weltwirtschaft einnehmen kann.Der Film wurde vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit des StädtischenParteikomitees Guangzhou und der Nachrichtenagentur Xinhuaproduziert. "Ein Hauptpunkt in diesem Film ist das Motiv der 'Blüte'.Auf Kantonesisch wird 'Blüte' wie 'Fa' ausgesprochen, was imChinesischen auch mit 'reich werden' gleichzusetzen ist. Guangzhoumöchte eine 'Blüte für die Welt' sein, mit Blick auf den gemeinsamenWohlstand, und der Name impliziert, dass jeder sich in dieser Stadtentwickeln und weiterentwickeln kann", so das Büro fürÖffentlichkeitsarbeit des Städtischen Parteikomitees Guangzhou.Die Guangzhou Annual International Investment Conference 2017wurde am 28. März im Baiyun International Conference Centerabgehalten. Die vor Ort versammelten Vertreter namhafter Unternehmen,Finanzierungsinstitutionen, wissenschaftlicherForschungseinrichtungen und Amtsträger der ausländischen Botschaftenin Guangzhou zeigten sich beeindruckt und waren voll des Lobes fürdie "Stadt der Blüte".Pressekontakt:Frau TianTel: +86-10-6307 5245Original-Content von: Guangzhou Municipal Party Committee Publicity Bureau and Foreign Affairs Office, übermittelt durch news aktuell