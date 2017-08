Neuer President und Chief Operating Officer bei NewVoiceMedia in den USA

München (ots/PRNewswire) -Dennis Fois verstärkt als President und Chief Operating Officerkünftig die Führungsriege von NewVoiceMedia (http://www.newvoicemedia.com/?utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_campaign=2017-07-gbl-prl-coo-announcement), einem weltweit tätigen Anbieter vonTechnologien für den Inside Sales und Contact Center, mit denenUnternehmen ihren Service verbessern können.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/545931/NewVoiceMedia_Dennis_Fois.jpgIn dieser Position ist Herr Fois für das internationale Marketing,das Produktmarketing und den Kundenerfolg von NewVoiceMediaverantwortlich. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in denBereichen internationale Führungsstrategie, Vertrieb, Marketing undUnternehmensentwicklung in der Technologie- und Finanzbranche. HerrFois war u. a. als CEO für das Customer Engagement beimSoftware-Provider Rant & Rave tätig, wo er die Marke etabliert hatund den Umsatz und Gewinn des Unternehmens verdoppeln konnte. Zuvorwar er Vice President EMEA bei E-Gain. In dieser Position gestalteteer sowohl das Marketing als auch die Strategie zur Lead-Generierungvon Grund auf neu und strukturierte den Vertrieb um.Dennis Fois wird in San Francisco tätig sein und eine führendeRolle bei der schnelleren Expansion von NewVoiceMedia in Nordamerikaübernehmen. Im Zentrum seiner Strategie stehen die Marktführerschaftund ein höherer Mehrwert von NewVoiceMedia für seine Kunden. DieErnennung von Herrn Fois zum President und COO erfolgt im Zuge desanhaltenden schnellen Wachstums und Erfolgs in Nordamerika und derPositionierung von NewVoiceMedia in der Forbes 2017 Cloud 100 (https://www.newvoicemedia.com/news/newvoicemedia-named-by-forbes-as-one-of-worlds-top-100-cloud-companies-1), einer jährlich erscheinenden Listeder 100 international führenden privaten Cloud-Unternehmen."Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Fois für NewVoiceMediagewinnen konnten", so Jonathan Gale, CEO von NewVoiceMedia. "SeineErfahrung im Aufbau internationaler Wachstumsunternehmen hilft unsdabei, unsere Strategie umzusetzen, uns im Markt zu etablieren undzum führenden Anbieter von Lösungen für cloud-basierte Contact-Centerund Inside-Sales-Technologien in Nordamerika und weltweit zu werden."Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Vertriebseffizienz unddie Qualität im Kundenservice deutlich zu verbessern. Mit unserenTechnologien können sie die Daten von Bestands- und potenziellenNeukunden in CRM-Systemen und anderen webbasiertenUnternehmensplattformen besser nutzen. Wir sind in einemMulti-Milliarden-Dollar-Markt tätig, der zunehmend auf Cloud-Lösungensetzt. Wir bieten die einzig wirklich globale Plattform an, die dieAnforderungen von Vertriebs- und Service-Teams mit den weltweitbesten CRM- und Web-API-Integrationen erfüllt. In Kombination mitunseren Mitarbeitern und unserer Überzeugung sind wir daher fürhochkarätige Mitarbeiter wie Dennis Fois interessant. Ich bingespannt, wie er unser bereits jetzt beeindruckend schnelles Wachstumin Nordamerika weiter ausbauen und außerdem dafür sorgen wird, dasswir sowohl für unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter einen hohenMehrwert, Innovation und Begeisterung schaffen können."Dazu Dennis Fois: "NewVoiceMedia ist weltweit als führenderAnbieter von cloud-basierten Technologien für Contact-Center und denInside Sales bekannt, die sich mit der Salesforce-Plattformintegrieren lassen, damit Unternehmen einen personalisiertenKundenservice bieten und die Effizienz ihres Vertriebs steigernkönnen. Ich freue mich, jetzt Teil der Führungsriege zu sein und dasWachstum des Unternehmens als Anbieter der Wahl für cloud-basierteContact-Center-Technologien zu fördern, damit Unternehmen rund um denGlobus noch erfolgreicher sein können."Weitere Informationen über NewVoiceMedia finden Sie online unterhttp://www.newvoicemedia.com.Über NewVoiceMediaDas Cloud-Contact-Center und die Plattform für den Inside Salesvon NewVoiceMedia (http://www.newvoicemedia.com/?utm_source=referral&utm_medium=press-release&utm_campaign=2017-07-gbl-prl-coo-announcement) sorgen für einen erfolgreicheren Austausch mit Kunden.Mit der preisgekrönten Cloud-Plattform für Kundenkontakte könnenUnternehmen in aller Welt einen personalisierten Service fürBestands- und Neukunden anbieten. Alle Kommunikationskanäle werdenmiteinander verknüpft, ohne dass kostspielige neue Hardwareangeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtloseCRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten.Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenenPlattformverfügbarkeit von 99,999 % sorgt NewVoiceMedia fürFlexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.Pressekontakt:0207-785-8888 Email: press@newvoicemedia.comOriginal-Content von: NewVoiceMedia, übermittelt durch news aktuell