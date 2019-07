Neuer Premier Johnson will keinen britischen EU-Kommissar nominieren

LONDON (dpa-AFX) - Die neue britische Regierung will nach den Worten von Premier Boris Johnson keinen EU-Kommissar nominieren.



Viele britische Vertreter seien "in Brüssel und Luxemburg in einem Treffen nach dem anderen gefangen, während sie besser neue Freihandelsabkommen sichern könnten", sagte Johnson am Donnerstag in seiner ersten Parlamentsrede als Regierungschef im Unterhaus in London. Diese Leute wolle er befreien. Deshalb werde "unter keinen Umständen" ein britischer Kommissar für die neue EU-Kommission nominiert.

Johnson war am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum neuen britischen Premierminister ernannt worden. Er trat damit die Nachfolge von Regierungschefin Theresa May an. Johnson will Großbritannien zum 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Brexit-Abkommen./trs/DP/nas