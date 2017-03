Neuer Preisvergleich für Zahnersatz (VIDEO)

Scherzingen (ots) -Deutschland Premiere: Das Medizinportal "Die Endverbraucher"startet am 27. März 2017 seinen neuen, Preisvergleich für Zahnersatz(http://die-endverbraucher.de/preisvergleich/). Der kostenbewusstePatient kann sich die Preise verschiedener Dentallabore für einfacheVersorgungen direkt anzeigen lassen. Lediglich die Art der Versorgungz.B. eine Zirkonkrone oder eine 3-gliedrige Brücke auswählen und nachEingabe der Wohnort-Postleitzahl werden die Laborkosten dieserVersorgungen bei den nächstgelegenen Zahnärzten direkt angezeigt. DasArzthonorar darf aus juristischen Gründen nicht mit angegeben werden.Bei größeren Versorgungen besteht die Möglichkeit einenvorhandenen Heil- und Kostenplan (HKP) zu übermitteln um eindetailliertes Gegenangebot zu erhalten. Dies geschieht bequem per SMSoder Whatsapp. Einfach HKP mit dem Smartphone fotografieren undsenden. Alternativ ist die Übermittlung via Fax, Email oderEingabeformular möglich. Das Arzthonorar ist enthalten.Friedrich Heckl, Verwaltungsrat der DEV AG erklärt: "Wir haben mitdem Preisvergleich ein modernes und effizientes Instrumentgeschaffen, um Patienten mit günstigem Zahnersatz zu versorgen. Ichbin sehr zuversichtlich, dass viele Interessenten unsere Suchmaschineannehmen und schätzen werden. Besonders freue ich mich, dass wirbereits 7 Dentallabore und über 600 Zahnärzte für das Konzeptgewinnen konnten."Video: https://www.youtube.com/watch?v=TVPA50sXDY4Nach Einführung von Arztbewertungen bereits im Jahr 2004 und demMedical-Matching 2016 bieten wir mit diesem Vergleichsangebot wiedereinen wegweisenden Nutzen für Patienten. Unser Anspruch ist es, demPatienten auf einfache Art und Weise zu hochwertigen medizinischenVersorgungen zu verhelfen. Für kurze Wege peilen wir pro Postleitzahlmindestens einen Arzt an. Auch die Mediziner profitieren durch mehrPatienten und steigende Zufriedenheitswerte und nicht zuletzt dieteilnehmenden Dentallabore. Diese haben sich durch die Unterzeichnungeiner gemeinsamen Antikorruptionserklärung zu Transparenz undFairness verpflichtet.Pressekontakt:DEV AGFriedrich HecklTel: 0152 - 53443982Mail: nh@die-endverbraucher.deWeb: www.die-endverbraucher.de/Original-Content von: DEVAG, übermittelt durch news aktuell