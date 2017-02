Neuer Praxis-Leitfaden: Die richtige Unternehmernachfolge im Mittelstand

Neuwied (ots) - Das neue Buch "Die richtige Unternehmernachfolgeim Mittelstand" liefert auf 280 Seiten einen praktischen Leitfadenzur Nachfolgeregelung von mittelständischen Unternehmen. Das neueErbschaftssteuerrecht ist in der jetzt erschienenen 6. Auflage ebensoberücksichtigt, wie Urteile der Finanzgerichte und desBundesfinanzhofs. Mehr als 160 Beispiele aus der Beratungspraxis derAutoren zeigen zudem anschaulich, wie der Übergang des Unternehmensauf die nächste Generation oder auch Fremde gestaltet und gesteuertwerden kann. Wertvolle Arbeitshilfen in Form von Übersichten undChecklisten runden das Werk ab.Die Regelung der Nachfolge können Unternehmer kann gar nicht frühgenug angehen. Den Fortbestand der Firma über die eigeneSchaffenszeit hinaus zu sichern und dabei auch die eigeneAltersversorgung im Blick zu behalten, gehört zu den schwierigstenAufgaben im Mittelstand. Im Fokus stehen die Ziele, Vermögen zubewahren, Liquidität für die langfristige Existenzsicherung desUnternehmens zu erhalten sowie Steuern zu sparen. Um diese zuerreichen, müssen Unternehmer aber auf eine bestmögliche individuelleLösung hinwirken.Selbst wenn ein geeigneter Nachfolger bereits feststeht, bleibennoch viele Fragen zu klären. Dazu gehören neben der RechtsformwahlAspekte des Familienrechts, des Erbrechts, der Erbschaftsteuer, derEinkommensteuer, der Körperschaftsteuer, ebenso Aspekte desArbeitsrechts und der strategischen Planung.Das bewährte Autorenteam der Kanzlei Fromm aus Koblenz zeigtmögliche Wege der Umsetzung auf und macht den Leser problembewusstfür das unerlässliche Gespräch mit Rechts- und Steuerexperten.Produktinformationen"Die richtige Unternehmernachfolge im Mittelstand"- Bezugsadresse: LPV GmbH, Am Hammergraben 14, 56567 Neuwied,Tel.: 02631/879 - 400; Fax - 403,E-Mail: info@bbe-media, Web-Shop:http://www.bbe-media.de- Verlag: LPV GmbH (Marke: BBE media)- Umfang: 280 Seiten, DIN A4- 6. komplett überarbeitete Neuauflage- Einzelverkaufspreis: 95 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)- ISBN 978-3-9818583-0-3Pressekontakt:LPV GmbHMarcus SchmidtAm Hammergraben 1456567 NeuwiedTel.: 02631 / 879 - 216E-mail: info@bbe-media.deOriginal-Content von: LPV GmbH, übermittelt durch news aktuell