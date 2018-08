Neuer Präsident für Nitto Avecia Inc. ernannt

Milford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Nitto Denko Avecia Inc.,weltweit führend in der Auftragsentwicklung und Herstellung vonOligonukleotiden für den therapeutischen Markt, gab heute bekannt,dass Detlef Rethage mit Wirkung zum 16. Juli 2018 von seinem Amt alsPräsident von Nitto Denko Avecia Inc. zurücktritt. Herr Rethage wirddie Geschäfte von Nitto Avecia während der Übergangszeit alsUnternehmensberater weiter unterstützen.Seiji Fujioka, Corporate Vice President und Direktor der SparteMedical bei der Nitto Denko Corporation ("Nitto"), wurde zumPräsident von Nitto Denko Avecia Inc. ernannt. Herr Fujioka ist seit33 Jahren für Nitto tätig und hat 15 Jahre in den USA beiNitto-Tochtergesellschaften verbracht. Herr Fujioka wird die volleVerantwortung für Nitto Denko Avecia Inc. und Nitto Avecia PharmaServices Inc. tragen und in der Konzernzentrale von Nitto DenkoAvecia Inc. in Milford, MA, angesiedelt sein.Seiji Fujioka erklärte "Nitto feiert in diesem Jahr sein100-jähriges Bestehen und investiert im Rahmen seiner neuenmittelfristigen Planung in das Life Science-Geschäft. Milford, MA,wird dabei als Zentrale der Medical-Sparte und Kompetenzzentrum fürOligonukleotide fungieren. Nitto Denko Avecia hat, indem wir denErfolg unserer Kunden unterstützt haben, und zwar von der klinischenEntwicklung bis hin zur Markteinführung, ein beispielloses Wachstumund Erfolg im Bereich der Oligonukleotid-Therapeutika erlebt. DasUnternehmen ist in den letzten 12 Jahren deutlich größer geworden undhat sich mit vier Standorten und mehr als 500 Mitarbeitern unterHerrn Rethages Leitung zum Marktführer entwickelt. Wir freuen unsdarauf, gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Teammitgliedernweiter zu wachsen und zur Entwicklung und Vermarktung dieserlebensrettenden innovativen Oligonukleotid-basierten Arzneimittelbeizutragen".INFORMATIONEN ZU NITTO DENKO AVECIA INC.Nitto Denko Avecia Inc. gilt als führend in der Herstellung undEntwicklung von Oligonukleotid-Therapien. Das Unternehmen verfügtüber Einrichtungen in Milford, MA, Marlboro, MA, und Cincinnati, OH,und bietet Dienstleistungen für DNA, RNA und andere aufOligonukleotiden basierende Therapeutika in einer Skala an, die vonMilligramm in der präklinischen Phase bis zu 1000 kg und mehr nachMarkteinführung reicht. Weitere Informationen: www.Avecia.com.INFORMATIONEN ZUR NITTO DENKO CORPORATIONDas 1918 gegründete Nitto ist Japans führenderWerkstoffhersteller. Das Unternehmen bietet mehr als 13.500diversifizierte Industrieprodukte in mehr als 70 Geschäftsfeldern,darunter Elektronik, Automotive, Umwelt und Life Science. Die NittoGroup feiert am 25. Oktober 2018 ihr 100-jähriges Bestehen. Für dienächsten 100 Jahre hat Nitto sich zum Ziel gesetzt, das Leben fürMenschen auf der ganzen Welt gesünder und komfortabler zu machen. Umdies zu erreichen, werden wir neue Werte in allen Geschäftsbereicheneinschließlich Life Science schaffen und alles daran setzen, unserZiel zu verwirklichen: "Nitto Everywhere - Where there are people'ssmiles, there is Nitto" (Nitto ist überall - wenn es den Leutengutgeht, ist Nitto im Spiel). Weitere Informationen: www.Nitto.comFür zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an:Tammy Cooper, VP of Business Development, Nitto Denko Avecia Inc.Tammy.Cooper@avecia.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/438178/Nitto_Avecia_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Nitto Avecia Inc., übermittelt durch news aktuell