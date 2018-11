Hamburg (ots) - Im neuen NDR Info Podcast "Perspektiven - Menschenmit Ideen" kommen Frauen und Männer zu Wort, die nach Lösungen suchenund die Welt ein bisschen besser machen wollen. Die NDR InfoModeratorin Birgit Langhammer trifft inspirierende Tüftler, sozialeErfinderinnen und Engagierte. Die einen haben Deutschlands erstenInsektenburger aus Maden entwickelt, um einen Beitrag zunachhaltigerem Fleischkonsum zu leisten. Andere haben mitehrenamtlichem Engagement eine neue Dorfschule eröffnet, oder siebetreiben ein Café, das fast ohne Verpackungsmüll auskommt. Wastreibt diese Menschen an? Wie meistern sie Herausforderungen? Wiesieht ihre Vision von einer besseren Welt aus?Seit zwei Jahren sendet NDR Info im Radio die Reihe "NDR InfoPerspektiven": Berichte, Reportagen und Interviews, die sich nichtnur mit Krisen, Konflikten und Problemen beschäftigen, sondern auchmit Gelingendem und Ermutigendem. NDR Info ist damit in der deutschenMedienlandschaft ein Vorreiter auf dem Feld des "konstruktivenJournalismus."Claudia Spiewak, NDR Chefredakteurin Hörfunk: "Unser Ziel ist es,das ganze Bild zu zeigen. Wir zeigen unvermindert Missstände auf,aber das ist nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Es gibt auchFortschritt und Erfolge, Menschen, die nicht resignieren, sondernanpacken. Denen räumen wir Platz ein und treffen damit offenbar einenNerv. Das zeigt die große Zahl der positiven Rückmeldungen."Die Folgen des NDR Info Podcasts "Perspektiven - Menschen mitIdeen" können vom 8. November an jeden Donnerstag aufwww.NDR.de/perspektiven, in der ARD Audiothek sowie bei iTunesheruntergeladen werden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell