Neuer Podcast des SWR zu Umwelt- und Klimafragen (FOTO)

Mainz / Stuttgart / Baden-Baden (ots) -Wöchentlicher Podcast "Klimazentrale" mit Werner Eckert und TobiasKoch / In der ARD Audiothek und im Informationsradio SWR AktuellDie Debatte ums Klima ist durch "Fridays-for-Future" lauter, aberauch konkreter geworden. Darf jetzt keiner mehr fliegen? Sollten wiruns alle vegan ernähren? Und wie fair ist eigentlich eine CO2-Steuer?SWR Umweltexperte Werner Eckert und Tobias Koch, studierterUmweltökonom und Redakteur bei DASDING, dem jungen Programm des SWR,sitzen in der "Klimazentrale" und reden, streiten, argumentieren überdiese und andere Fragen. "Klimazentrale" ist der neue Podcast von SWRAktuell rund um den Klimawandel, seine Ursachen und Wege zu mehrKlimaschutz. Jeden Freitag, manchmal mit Gast, aber immer mit viel(alternativer) Energie. Der Podcast steht in der Smartphone-App ARDAudiothek, ist aber auch über die üblichen Podcast-Portale zuabonnieren. SWR Aktuell sendet die "Klimazentrale" im Radio, samstagsum 11:30 und 22:03 Uhr sowie sonntags um 20:15 Uhr.Fundierte Diskussion, differenzierte Antworten Es gehe darum, einThema umfassender zu behandeln, als das in der Regel in der aktuellenBerichterstattung möglich ist, sagt Werner Eckert. Und Tobias Koch:"Ich habe das Gefühl, für viele Leute sind Antworten auf aktuelleKlimafragen entweder schwarz oder weiß - Jung kämpft gegen Alt. Dassda aber auch extrem viel dazwischen liegt, haben wir direkt bei derersten Aufzeichnung gemerkt. Das Format Podcast gibt uns die perfekteMöglichkeit, fundiert über Themen zu diskutieren."Zwei Generationen, ein ThemaDie beiden Macher genießen die generationenübergreifendeZusammenarbeit. Tobias Koch, 30, hat in Nürnberg Betriebswirtschaftmit den Schwerpunkten Umweltmanagement und nachhaltigeUnternehmensführung studiert und arbeitet bei DASDING. Werner Eckert,fast doppelt so alt, ist seit vielen Jahren als Berichterstatter derARD bei den Welt-Klimakonferenzen dabei."Klimazentrale" als Podcast auf dem Smartphone sowie im RadioJeden Freitag neu in der Smartphone-App ARD Audiothek. ImInformationsradio SWR Aktuell: Samstag, 11:30 und 22:03 Uhr, sowieSonntag, 20:15 Uhr. Online zum Nachhören auf SWR.de und in der ARDAudiothek: www.swr.de/swraktuell/radio/klimazentrale/Klimazentrale,klimazentrale-100.htmlhttps://www.ardaudiothek.de/klimazentrale/64922226