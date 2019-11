Neuer Player auf dem deutschen Streamingmarkt: Joyn Plus+

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Ein weiterer Player auf dem deutschen Streamingmarkt: Die Gratis-Plattform Joyn hat am Dienstag einen kostenpflichtigen Ableger mit eigenproduzierten Serien und mehr Sendern an den Start gebracht.



Joyn Plus+ bietet eigene Streamingserien an, die vor allem auf den deutschen Markt zugeschnitten sind.

Dazu zählt zum Beispiel der neue mehrteilige Thriller "Dignity" über die jahrzehntelangen Verbrechen in der Siedlung Colonia Dignidad in Chile, wo eine deutsche Sekte lebte. In den Hauptrollen spielen Devid Striesow und Götz Otto. Zwölf solcher Eigenformate sind für 2020 vorgesehen, wie Joyn in München mitteilte. Des Weiteren können zahlende Nutzer sechs Pay-TV-Sender wie etwa Kabel eins classics oder Animal Planet zusätzlich empfangen.

Neben dem neuen Bezahlangebot bleibt die kostenlose Plattform Joyn wie gehabt bestehen. Das Joint Venture der TV-Anbieter ProSiebenSat.1 und Discovery bietet eine Mediathek mehrerer Privatsender an, etwa von ProSieben, Sat.1, Sixx und DMAX. Zugleich kann man in der App rund 60 Sender live sehen, darunter fast alle Öffentlich-Rechtlichen. Das Angebot Joyn Plus+ kostet 6,99 Euro pro Monat und ist ähnlich wie bei anderen Streaminganbietern monatlich kündbar./bok/DP/eas