Neuer Pflegeratgeber aus dem Hause Wort & Bild / Heft-in-Heft-Konzept: Senioren Ratgeber präsentiert 18 Seiten zum Thema Pflege (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Häusliche Pflege, die große gesellschaftliche Herausforderung imGesundheitsbereich, bekommt im Hause Wort & Bild Verlag einenbesonders wichtigen Stellenwert. Als Heft-im-Heft wird das sowichtige Thema Pflege als fester Bestandteil im Senioren Ratgeberplatziert. Auf 18-Seiten macht sich die Redaktion für pflegendeAngehörige stark. "Für uns ist die strategische Weiterentwicklungunserer Angebote ein logischer Schritt. Unsere Magazine folgen denBedürfnissen der Leserinnen und Leser sowie den Anforderungen derApothekerinnen und Apotheker", so Dr. Dennis Ballwieser,Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags.Unterstützung für die Beratung in der ApothekeAuf 18 Seiten finden Leserinnen und Leser konkrete Tipps undHilfestellungen in ihrem Alltag. "Pflege ist die großeHerausforderung unserer Zeit. Wir engagieren uns für dieses Thema undzeigen konkrete Hilfen auf", sagt Senioren Ratgeber-ChefredakteurinClaudia Röttger. Drei von vier pflegebedürftigen Menschen werden zuHause betreut - Tendenz steigend. Viele Angehörige fühlen sichschlecht informiert und überfordert. "Pflegende Angehörige suchenhäufig Rat in der Apotheke ihres Vertrauens. Diese großeBeratungsleistung, die die Apothekerinnen und Apothekerflächendeckend erbringen, unterstützt der Senioren Ratgeber mit allenzur Verfügung stehenden journalistischen Mitteln und vielpharmazeutischem sowie medizinischem Know-how." Der Pflegeratgeberwird kontinuierlich erscheinen, erstmals im Oktober als eigenerMagazin-Teil des Senioren Ratgebers.Senioren Ratgeber: Pharmazeutisch & medizinisch geprüftIn dem Pflege-Ratgeber erfährt man zum Beispiel, was Pflegendeüber Geld und Recht wissen müssen. Rückenschonende Handgriffe bei derPflege werden mit anschaulichen Infografiken vorgestellt.Kommunikationsexpertin Sandra Mantz erläutert, wie Gespräche überPflege gelingen, und Apothekerin Claudia Cramer aus Herscheidberichtet, wie man sich die häufig komplizierte Arzneitherapie imAlter erleichtern kann. Pflegende kommen außerdem selbst zu Wort undbekommen Antworten auf häufige Fragen. Auf alle Inhalte ist100-prozentig Verlass, sie sind pharmazeutisch und medizinischgeprüft.Über den Senioren Ratgeber:Der Senioren Ratgeber erscheint im Wort & Bild Verlag und erreichtbei einer monatlichen Auflage von 1.676.317 verkauften Exemplaren(IVW II/2019) 4,71 Millionen Leser (AWA 2019). Das Monatsmagazin ausder Apotheke ist seinen Lesern ein zuverlässiger Partner undBegleiter im Alltag: Themenschwerpunkte sind Rat und Hilfe beiGesundheitsfragen, praktische Tipps zu Bewegung und Ernährung,Ratschläge zum sicheren Wohnen, zu rechtlichen Aspekten sowie derallgemeinen Lebensqualität. Er wird von 17,7 Prozent aller ab60-Jährigen in Deutschland gelesen, verfügt über eine außergewöhnlichhohe Leser-Blatt-Bindung und ist damit der erfolgreichste Titel im60-plus-Segment. Von der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft derSenioren-Organisationen e.V.) wurde er für seine Berücksichtigung derBedürfnisse älterer Menschen zertifiziert. www.senioren-ratgeber.de.