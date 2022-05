Neuer Partner für den Geschäftsbereich Passive Sicherheitssysteme von Yanfeng in Europa / Yanfeng und ARC Automotive gründen Joint Venture für Gasgeneratoren

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Neuss (ots) -Yanfeng, ein weltweit führender Automobilzulieferer, und das amerikanische Unternehmen ARC Automotive, ein globaler Hersteller, der ein umfassendes Programm von Gasgeneratorsystemen für Fahrzeugairbags anbietet, haben heute die Gründung eines neuen Joint Ventures für die Produktion von Gasgeneratoren für Airbag-Anwendungen bekannt gegeben.Die Zusammenarbeit umfasst Technologien für hybride Airbag-Gasgeneratoren. Die beiden Partner beabsichtigen, Anwendungen für Fahrzeugairbags zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten und dabei hauptsächlich den europäischen Markt zu bedienen. Im Laufe der Zeit soll das Joint Venture (JV) zu einer globalen Partnerschaft ausgebaut werden.Das JV umfasst ein Produktionswerk mit hochmodernen Anlagen und Fertigungslinien von ARC Automotive in Skopje, Mazedonien.„Die Entwicklung und Herstellung von Gasgeneratoren ist für Yanfeng von strategischer Bedeutung. Mit ARC haben wir einen verlässlichen Partner, der es uns ermöglicht, gemeinsam zu wachsen und die Synergien beider Unternehmen zu nutzen. Durch diese Partnerschaft können wir ein komplettes Sortiment an Gasgeneratoren für alle Airbag-Anwendungen anbieten, einschließlich Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbags und Knieairbags. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen können wir die Entwicklungsaktivitäten beschleunigen und unseren Kunden Vorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette bieten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind“, sagt Mike Hague, Vice President und General Manager von Yanfeng Safety Systems in Europa und Nordamerika.„Mit Yanfeng als starkem Partner können wir unsere Aktivitäten in der Automobilindustrie ausweiten und uns darauf konzentrieren, unsere Airbag-Gasgeneratoren in allen Fahrzeugsegmenten für alle Kunden und Märkte auf der ganzen Welt bereitzustellen“, sagt Alex Qin, CEO ARC Automotive Inc.Über YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Fahrzeugsicherheit konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 55.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yfai.com oder www.yanfeng.com.Über ARC ARC Automotive Inc. ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter eines umfassenden Sortiments an Gasgeneratoren für automobile Airbag-Anwendungen (Fahrer, Beifahrer, Seite, Kopf, Knie, Sitz, Sicherheitsgurt und Vorhang). Mit fast 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Gasgenerator-Technologie hat sich ARC Automotive der Bereitstellung von innovativen und hochwertigen Produkten und Dienstleistungen an seine Kunden verschrieben. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website unter www.arcautomotive.com.Pressekontakt:Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng International Jagenbergstraße 1 41468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yanfeng.comOriginal-Content von: Yanfeng, übermittelt durch news aktuell