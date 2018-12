Neuer Partner in der Mittelstandsallianz: Europäischer Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure E.L.V.I.S AG

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Berlin (ots) - Die ELVIS AG ist neuer Partner derMittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft(BVMW). ELVIS vertritt die Interessen mittelständischer Frachtführerund Ladungsspediteure. Mittelstandspräsident Mario Ohoven: "DerBereich Logistik, insbesondere der LKW-Transport ist für denMittelstand von großer Bedeutung. Hier wird es in den kommendenJahren erhebliche Veränderungen geben - deshalb freuen wir uns sehrüber einen starken Partner in diesem Bereich.""Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. MitUnterstützung der Mittelstandsallianz können die Interessen dermittelständischen Wirtschaft wirksam vertreten werden. Wir freuenuns, dass wir die Anliegen des kleinteiligen LKW-Transportmarktes nunmit einer gemeinsamen Stimme in Berlin vertreten können" meint dazuder Vorstandsvorsitzende der ELVIS AG, Jochen Eschborn. Mit diesemSchritt erweitert der Verbund das eigene Netzwerk um einen direktenKontakt mit den politischen Entscheidungsgremien in Berlin.http://www.elvis-ag.comDie Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägteBranchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für einemittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Die Teilnehmer derMittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstanddringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Mitinsgesamt 34 Verbänden vertritt die Mittelstandsallianz über 650.000Mitglieder.