Neuer Partner in der Mittelstandsallianz: Eigenheimerverband Deutschland

Berlin (ots) - Immer mehr mittelständisch geprägteBranchenverbände suchen den Schulterschluss in derMittelstandsallianz des BVMW. Als neues Mitglied begrüßteMittelstandspräsident Mario Ohoven den EigenheimerverbandDeutschland: "Die Eigentumsquote in Deutschland ist zu gering, diePolitik muss hier dringend handeln. Mit dem EigenheimerverbandDeutschland hat die Mittelstandsallianz einen erfahrenen Partner aufdiesem Gebiet gewonnen."Angesichts der besonderen Bedeutung, die das Wohnen im Eigentumfür unsere Gesellschaft hat, setzt sich der Eigenheimerverband fürdie ideelle und materielle Förderung des Baus und Erwerbs sowie derSicherung des Erhalts von selbst genutztem Wohneigentum ein. DieThemen Energetische Sanierung bei Wohngebäuden sowiegenerationsgerechter Umbau von Wohnungen und Häusern haben in denletzten Jahren an Bedeutung gewonnen.Wolfgang Kuhn, Präsident des Eigenheimerverbandes Deutschland,sagt: "Wohneigentum muss für viel mehr Menschen machbar sein. Um daszu erreichen, bedarf es einer finanziellen Förderung mit einerstarken familienfreundlichen Komponente, nämlich der modifiziertenEigenheimzulage. Das wollen wir gemeinsam mit den starken Partnern inder Mittelstandsallianz erreichen."Der Eigenheimerverband existiert seit 1955 und vertritt dieInteressen seiner ca. 120.000 Mitglieder (www.ehvd.de).Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägteBranchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für einemittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Mit insgesamt 34Verbänden vertritt die Mittelstandsallianz über 600.000 Mitgliederund 12 Millionen Arbeitnehmer.