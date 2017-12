Neuer Partner bei Bain & Company / Bain verstärkt Führungsteam im Chemiesektor

München/Zürich (ots) - Die internationale Managementberatung Bain& Company holt zum 1. Januar 2018 einen weiteren Partner an Bord. MitDr. Joachim von Hoyningen-Huene gewinnt das Unternehmen eineninternational erfahrenen Chemie- und M&A-Experten. Er wird die SparteChemie innerhalb der Praxisgruppe Industrie im deutschsprachigen Raumführen und weiterentwickeln."Mit dem Zugang von Joachim von Hoyningen-Huene verstärken wirunser Chemiegeschäft entscheidend und sind somit auch im Chemiesektoreine der führenden Managementberatungen", erklärtBain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Wir werden in Zukunft noch stärkerin diese Branche investieren und unser Beraterteam dort auf allenEbenen deutlich ausbauen." Die Chemiebranche durchläuft derzeit einentief greifenden Wandel. Insbesondere bei strategischenWeichenstellungen hat der Beratungsbedarf signifikant zugenommen."Mega-Deals verändern die Wertschöpfungsketten schneller als jezuvor. Und durch die Digitalisierung wird der Kampf um dieSchnittstelle zum Kunden immer härter", stellt Joachim vonHoyningen-Huene fest. "Diese Entwicklungen ermöglichen neueGeschäftsmodelle, erfordern aber auch innovative Denkansätze."Joachim von Hoyningen-Huene ist seit mehr als 15 Jahren alsBerater tätig und war zuletzt Partner mit globaler Verantwortung fürführende Chemieunternehmen. Bei Bain wird der 45-Jährige seine Kundenvom Standort München aus betreuen - und das hauptsächlich beiTransformationen, Restrukturierungen, Private Equity sowie Fusionenund Übernahmen. Der Diplom-Kaufmann hat an der Universität Mannheimstudiert sowie einen Master of International Business an derNorwegian School of Economics and Business Administration absolviert.Seine Promotion verfasste von Hoyningen-Huene zum Thema Post MergerIntegration.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-Seik, Bain & Company Germany, Inc., Karlsplatz 1,80335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com, Tel.: +49 (0)89 5123 1246,Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell