Neuer Partner bei Bain & Company / Automobil-Praxisgruppe von Bain erhält erneut Zuwachs

München (ots) - Mit dem neuen Partner Dr. Marcus Hoffmann hat dieinternationale Managementberatung Bain & Company zum 1. November 2017ihre Kompetenzen in der Automobilindustrie weiter ausgebaut. Der47-Jährige ist Experte für Vertriebs- und Handelsstrategien,Restrukturierungen und Effizienzsteigerungen. Als Elektro- undWirtschaftsingenieur verfügt er zudem über fundierte Erfahrungen inpuncto Technologie und Produktion. Hoffmann wird seine Kunden vomStandort München aus beraten."Der Automobilsektor steht angesichts der Entwicklung hin zuElektroautos, autonomem Fahren und neuen Mobilitätslösungen mehr dennje vor zukunftsweisenden Entscheidungen", betont Bain-DeutschlandchefWalter Sinn. "Mit dem Know-how und der langjährigen Erfahrung vonMarcus Hoffmann können wir unsere Kunden in dieser wichtigenIndustrie noch umfassender betreuen und sicher durch diesen großenUmbruch begleiten."Hersteller wie Zulieferer müssen ihre Strategien undGeschäftsmodelle schnell anpassen, um an den neu entstehendenProfit-Pools teilhaben zu können. "Der Wandel der Automobilindustriehin zu einem integrierten Mobilitätssystem erfordert neue Ansätze fürnachhaltige Ergebnisse", erklärt Hoffmann. "Insbesondere diederzeitigen Veränderungen im Autovertrieb sind eine großeHerausforderung für die Branche und alle Beteiligten. Wer jetztzögert, hat in Zukunft das Nachsehen."Marcus Hoffmann verfügt über mehr als 15 Jahre internationaleBeratungserfahrung und hatte in dieser Zeit globaleFührungspositionen im Automobilsektor inne. Seinen Master inElektroingenieurwesen absolvierte er an der RWTH Aachen, wo er auchpromovierte. Einen weiteren Master hat Hoffmann inWirtschaftsingenieurwesen an der Fernuniversität Hagen gemacht.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 55 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 7.000Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-Seik,Bain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell