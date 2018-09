Neuer Paracelsus-Chef Philippi gestorben

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Der neue Chef und Sanierer des Privatklinikkonzerns Paracelsus, Michael Philippi, ist tot.



Der 61-Jährige, der den Vorsitz der Geschäftsführung erst Anfang August nach abgeschlossener Insolvenz übernommen hatte, sei am Sonntag plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Klinikgruppe am Montag in Osnabrück mit. Philippi führte bis Ende 2016 acht Jahre lang die Sana Kliniken AG. Er war unter anderem Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken.

Die Paracelsus-Kliniken hatten kurz Ende 2017 Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Dank eines neuen Eigentümers, der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Porterhouse Group, endete das Insolvenzverfahren am 1. August. Die Geschäfte der Paracelsus Kliniken werden zunächst von den beiden weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung, Michael Schlickum und Fabian Pritzel, fortgeführt./evs/DP/fba