Neuer PKV-Regionalatlas Nordrhein-Westfalen: Privatversicherte stärken die medizinische Versorgung auf dem Land und in strukturschwachen Städten

Düsseldorf (ots) - Der Fortbestand von Arztpraxen ist auf dem Land und instrukturschwachen Regionen des Ruhrgebiets überdurchschnittlich stark von denUmsätzen der Privatversicherten abhängig. Das zeigen die Daten aus dem neuenPKV-Regionalatlas NRW. "Die Regionaldaten widerlegen die These, dass sich Ärzteangeblich seltener in ländlichen oder strukturschwachen Städten niederlassen,weil es dort weniger Privatversicherte gebe", so Florian Reuther, Direktor desVerbands der Privaten Krankenversicherung (PKV).Der Regionalatlas schlüsselt die zusätzlichen Einnahmen der Arztpraxen durch denAnteil der Privatversicherten nach Städten und Landkreisen auf. DieseMehrumsätze entstehen, weil Privatpatienten für viele Leistungen höhere Honorareentrichten als sie bei Kassenpatienten anfallen. Diese zusätzlichen Mittelkönnen Ärzte, Apotheken, Therapeuten und Krankenhäuser in Fachpersonal odermoderne Geräte investieren. Davon profitieren somit auch ihre gesetzlichversicherten Patienten.Bundesweit beträgt dieser PKV-typische Mehrumsatz 13,2 Mrd. Euro pro Jahr, aufNordrhein-Westfalen entfallen 2,54 Mrd. Euro. Das kommt vor allem den Ärzten aufdem Land zu Gute. Weil Privatpatienten in ländlichen und strukturschwachenRegionen im Schnitt älter sind und weil zudem in den größeren,wirtschaftsstarken Zentren Mieten, Gehälter und andere Kosten höher liegen, istder Mehrumsatz auf dem Land besonders wertvoll. So profitieren z.B. Landärzte imHochsauerlandkreis von Mehrumsätzen im Realwert von durchschnittlich 85.000 Europro Jahr, im Großraums Köln sind es "nur" 51.000 Euro.Auch dem Ruhrgebiet kommt dieser Effekt zu Gute: Während z.B. in GelsenkirchenMehrumsätze im Realwert von 49.265 Euro anfallen, sind es in den Arztpraxen inder Landeshauptstadt Düsseldorf "nur" 37.359 Euro jährlich.Diese neuen Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen stimmen weitgehend mit denErkenntnissen der bereits veröffentlichten PKV-Regionalatlanten für Bayern,Hessen und das Saarland überein. Damit zeigt sich auf sehr breiter Datenbasis:Eine Vereinheitlichung der Vergütungssysteme von Gesetzlicher und PrivaterKrankenversicherung, wie sie etwa die SPD anstrebt, würde keineswegs zu einerbesseren Verteilung der Ärzte in Deutschland führen - im Gegenteil. "Wer dieMehrumsätze der Privatpatienten streicht, gefährdet die medizinische Versorgungdurch niedergelassene Ärzte auf dem Land und in den strukturschwachen Teilen desRuhrgebiets stärker als in den großen, wirtschaftsstarken Städten", soPKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Unter den Linden 2110117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58188/4506538OTS: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell