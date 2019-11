Neuer PKV-Regionalatlas Hessen: Privatversicherte stärken die medizinische Versorgung auf dem Land (FOTO)

Berlin (ots) -Privatpatienten sind nicht für Versorgungsmängel auf dem Land verantwortlich.Vielmehr tragen die Privatversicherten gerade auch in ländlichen Regionenüberproportional zum Einkommen und damit zum Fortbestand der Arztpraxen bei. Daszeigen die Daten aus dem neuen PKV-Regionalatlas Hessen. "Die Regionaldatenwiderlegen die These, dass sich Ärzte angeblich seltener in ländlichen Regionenniederlassen, weil es dort weniger Privatversicherte gibt", so Florian Reuther,Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV).Der Regionalatlas schlüsselt die zusätzlichen Einnahmen der Arztpraxen durch denAnteil der Privatversicherten nach Städten und Landkreisen auf. DieseMehrumsätze entstehen, weil Privatpatienten für viele Leistungen höhere Honorareentrichten als sie bei Kassenpatienten anfallen. Diese zusätzlichen Mittelkönnen Ärzte, Apotheken, Therapeuten und Krankenhäuser in Fachpersonal odermoderne Geräte investieren. Davon profitieren somit auch ihre gesetzlichversicherten Patienten.Osthessen profitiert mehr als Rhein-Main-RegionBundesweit beträgt der Mehrumsatz 12,9 Milliarden Euro pro Jahr, auf Hessenentfallen 920 Millionen Euro. Das kommt - anders als oft vermutet - vor allemden Ärzten auf dem Land zu Gute. Weil Privatpatienten auf dem Land im Schnittälter sind und weil in den Ballungszentren Mieten, Gehälter und andere Kostenhöher liegen, ist der Mehrumsatz auf dem Land besonders wertvoll. Ein konkretesBeispiel: Landärzte in Osthessen profitieren von Mehrumsätzen im Realwert vondurchschnittlich 59.000 Euro pro Jahr, in den Praxen der MetropolregionRhein-Main sind es "nur" 52.000 Euro.Der PKV-Regionalatlas zeigt damit auch, dass eine Vereinheitlichung derVergütungssysteme von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung, wie sieetwa die SPD anstrebt, keineswegs zu einer besseren Verteilung der Ärzte inDeutschland führen würde: "Wer die Mehrumsätze der Privatpatienten streicht,gefährdet die medizinische Versorgung durch niedergelassene Ärzte auf dem Landstärker als in den Städten", so PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell