Neuer PEUGEOT e-Traveller(1): PEUGEOT elektrifiziert seinen groÃ?en Van (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) -- Vier Ausstattungsniveaus und zwei Längen für unterschiedliche Bedürfnisse - Zwei BatteriegröÃ?en wählbar: 50 kWh und 75 kWh - Reichweite bis zu 330 km nach WLTP(1) - Flexibler Innenraum ideal für Shuttle-Services und gröÃ?ere Familien - Markstart im Winter 2020 geplantPEUGEOT präsentiert den neuen vollelektrischen Van PEUGEOT e-Traveller. Mit bis zu neun Sitzen oder 4.554 Litern Stauraum bietet das Modell höchsten Komfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise als Shuttle oder Familienvan. Zudem besteht die Wahl zwischen vier Ausstattungsvarianten, zwei Längen und neben den Verbrennern jetzt auch ein Elektroantrieb mit zwei BatteriegröÃ?en. Je nach Kapazität der Batterie - 50 kWh oder 75 kWh - fährt der Van bis zu 330 km nach WLTP(1).Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Unser neuer PEUGEOT e-Traveller ist das passende Modell für umweltbewusste Privatpersonen und Gewerbetreibende. Auf seinen emissionsfreien Fahrten lässt er sich dabei vielseitig einsetzen: Ob ganz privat mit der Familie und einer groÃ?en Camping-Ausrüstung oder beruflich als Komfortlimousine für den professionellen Shuttle-Service. Im PEUGEOT e-Traveller haben Fahrgäste immer viel Platz und höchsten Komfort."Zwei Versionen: für den Passagiertransport und für PrivatpersonenDer neue PEUGEOT e-Traveller ist in den zwei Grundvarianten Shuttle und Combispace erhältlich. Beide Versionen sind in zwei Längen erhältlich.Die Variante Shuttle richtet sich an professionelle und spezialisierte Personentransportbereiche wie Taxiunternehmen, Flughafen- oder Hotelshuttles. Gewerbetreibende können bei der Version Shuttle zwischen den Ausstattungsniveaus Business und Business VIP wählen. Auf dem Niveau Business lässt sich der PEUGEOT e-Traveller mit fünf bis neun Sitzen bestücken. Nach Wunsch haben die Passagiere in der zweiten und dritten Sitzreihe einzelne Ledersitze mit Armlehne oder durchgehende Sitzbänke, die im Verhältnis 2/3-1/3 beweglich sind.Mit dem Ausstattungsniveau Business VIP werden die Annehmlichkeiten im Innenraum noch weiter gesteigert: Eine Drei-Zonen-Klimaanlage und elektrische Schiebetüren rechts sowie optional auf beiden Seiten, die sich kontaktlos öffnen lassen, sorgen für höchsten Komfort. Für die Privatsphäre sind die Scheiben, je nach Wunsch, zu 70 oder 90 Prozent getönt. Mit dem Niveau Business VIP genieÃ?en alle sechs oder sieben Fahrgäste einzelne Sitze mit Armlehnen.Die Variante Combispace für Privatpersonen ist in den Ausstattungsniveaus Active und Allure erhältlich und bietet Platz für fünf bis acht Passagiere. Da sich der Innenraum dank einfach verschieb- und herausnehmbarer Sitze schnell anpassen lässt, eignet sich der PEUGEOT e-Traveller gleichermaÃ?en für gröÃ?ere Familien oder Reisende mit Sportequipment. Integrierte Sonnenblenden schützen die Passagiere in der zweiten Sitzreihe vor tiefstehender Sonne. Praktisch beim Beladen: Um einzelne Gepäckstücke einfach zu verstauen oder herauszunehmen, lässt sich die Rückscheibe separat öffnen.Für ein durchgängig gutes Handling sorgt das Fahrsystems Grip Control, über das die Fahreigenschaften des PEUGEOT e-Traveller angepasst werden können. Der Fahrer oder die Fahrerin wählen dazu einfach über einen Knopf im Armaturenbrett den Traktionsmodus: Schnee, Matsch, Sand oder ohne ESP.Neun Sitze für alle Längen erhältlichMit einer niedrigen Höhe von 1,95 Metern passt der PEUGEOT e-Traveller in die üblichen Tief- und Hochgaragen problemlos hinein. Bei der Länge gibt es die Wahl zwischen 4,95 Metern (Standard) und 5,30 Metern (Lang). Die Länge Standard ist mit neun Sitzen und mit einem kleinen Wendekreis von 11,8 Metern ideal für die Stadt.Unabhängig der Länge genieÃ?en Passagiere im PEUGEOT e-Traveller auf jedem Platz Bewegungsfreiheit und höchsten Komfort. Da die Batterie unter dem Innenraum sitzt, verfügt das e-Modell über das gleiche Ladevolumen wie der Verbrenner. In der längsten Variante verfügt der PEUGEOT e-Traveller bei neun Reisenden über 1.385 Liter Ladekapazität, bei fünf Sitzen 2.932 Liter und bei nur zwei Passagieren sogar über 4.554 Liter. Alltägliche Gebrauchsgegenstände lassen sich in den zahlreichen und teilweise verschlieÃ?baren Fächern verstauen, die bis zu 74 Liter Stauraum bieten.Insgesamt kann der PEUGEOT e-Traveller mit bis zu 965 Kilogramm beladen werden. Die Federung mit StoÃ?dämpfern und speziellen Federn sorgen dabei für einen gleichbleibenden Komfort.PEUGEOT e-Traveller: feine Details für den StromerDas Design des neues PEUGEOT e-Traveller ergänzt die Löwenmarke im Vergleich zum PEUGEOT Traveller mit kleinen Details.AuÃ?en:- Das Löwenemblem schimmert je nach Blickwinkel blau oder grün - Ein Ladeanschluss am linken Vorderflügel - Ein spezieller Zwischengrill - Der Schriftzug "e-Traveller" ziert das HeckInnen:- Eine farblich abgesetzte Anzeige von Energieverbrauch, Ladungsüberwachung (aktuell oder verzögert), Bordcomputerinformationen und Reichweite - Spezifische Grafiken im Touchscreen bei der TomTom® 3D-Echtzeitnavigation, welche die sofort verfügbaren Ladesäulen sowie die Reichweite basierend auf der verbleibenden Akkulaufzeit anzeigt - Ein neuer e-Automatikschalter - Ein Fahrmodus-Wahlschalter zum Umschalten zwischen Eco-, Normal- und Power-Modus - Eine elektrische FeststellbremseNeu gestaltetes Cockpit im PEUGEOT e-TravellerPEUGEOT gestaltete die Mittelkonsole im Cockpit neu, um den neuen e-Automatikschalter passgenau und ergonomisch zu integrieren. Er ermöglicht den Zugang zu den Funktionen Parken, Rückwärtsgang, Neutral, Fahren und Bremsen. Ebenfalls neu in der Mittelkonsole ist ein zusätzliches Fach und der Schalter "Drive Mode", über den einer der drei Fahrmodi ausgewählt werden:- Eco (60 kW, 190 Nm): für autonomes Fahren - Normal (80 kW, 210 Nm): für den alltäglichen Gebrauch inner- und auÃ?erhalb der Stadt - Power (100 kW, 260 Nm): optimiert die Leistung beim Transport von vielen Personen und schwerem GepäckAlle Versionen des neuen PEUGEOT e-Traveller sind mit der elektrischen Feststellbremse ausgestattet, die in der Mittelkonsole sitzt und erstmalig in diesem Modell angeboten wird. Diese Automatikfunktion schafft nicht nur mehr Platz auf dem Boden, sondern sorgt auch für Komfort im täglichen Fahrbetrieb. Zusätzlich ist an der Mittelkonsole ein seitliches Ablagenetz angebracht.Auch das Kombiinstrument im Cockpit wurde weiterentwickelt, um die notwendigen Informationen für ein Elektrofahrzeug anzuzeigen:- Ein Leistungsmesser zur Anzeige des Verbrauchsniveaus (Eco, Energieoptimierung oder Power, maximale Leistung) oder der Energierückgewinnung (Charge) - Eine Verbrauchsanzeige für Heizung und Klimaanlage - Eine Anzeige zum Ladezustand der Batterie - Eine farblich abgesetzte Anzeige von Energieverbrauch, Ladungsüberwachung (aktuell oder verzögert), Bordcomputerinformationen und ReichweiteIn der Mitte des Armaturenbretts befindet sich ein Touchscreen mit integrierter TomTom® 3D-Echtzeitnavigation. Neben diversen Fahrzeugeinstellungen und -Individualisierungen über den Touchscreen, lassen sich über den Menüpunkt "Electric" folgende Informationen abrufen und Funktionen zum Antrieb einstellen:- "Flow", um den Live-Energiefluss zu sehen - "Statistics", um die Verbrauchsstatistik anzuzeigen - "Charge" ermöglicht es, die Ladung zu programmierenDie vernetzte TomTom® 3D-Echtzeitnavigation findet den schnellsten Weg und informiert den Fahrer stets über den Verkehr sowie Gefahrenstellen auf der Route. Darüber hinaus können über den Touchscreen die verfügbaren Ladestationen und die verbleibende Reichweite eingesehen sowie die Heizung gesteuert und vorprogrammiert werden.Dank Mirror Screen können die Funktionen des Smartphones über den Touchscreen genutzt werden. Die Funktion ist mit Android Auto[TM] und Apple Carplay[TM] kompatibel.GroÃ?e Palette an neuesten FahrerassistenzsystemenUm für Sicherheit und Komfort an Bord zu sorgen, ist der PEUGEOT e-Traveller mit den neuesten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet (je nach Ausstattungsniveau):- Seitliche Schiebetüren - Keyless-System (Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem) - Head-Up Display - Grip Control - Berganfahrhilfe - Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht - Geschwindigkeitsregler/-begrenzer - Aktiver Spurhalteassistent: von 65 km/h an reagiert das System mit einer progressiven Gegenlenkung - Kollisionswarner - Notbremsassistent - Müdigkeitswarner - Fernlichtassistent - Automatische Verkehrsschildererkennung - Erweiterte Erkennung von Verkehrsschildern (Stoppschild und Durchfahrtsverbot) - Aktiver Toterwinkelassistent mit LenkeingriffDamit beispielsweise in der Stadt auch für mehr Sicherheit von FuÃ?gängern gesorgt ist, erzeugt der PEUGEOT e-Traveller bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h ein akustisches Signal, welches nach auÃ?en dringt, das die Anwesenheit des Fahrzeugs im Vorwärts- und Rückwärtsgang anzeigt.PEUGEOT e-Traveller: Reichweite von bis zu 330 km nach WLTP(1)Basierend auf der modularen Plattform EMP2 (Efficient Modular Platform) bietet der PEUGEOT e-Traveller einen 100 Prozent elektrisch angetriebenen Motor mit einer maximalen Leistung von 100 kW1 und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm.Die Leistungen (im Power-Modus) sind wie folgt (Daten unter Vorbehalt): - Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h - 0 bis 100 km/h in 13,1 Sekunden - Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in 12,1 SekundenBeim neuen PEUGEOT e-Traveller stehen zwei Batteriekapazitäten zur Wahl. Die Kapazitäten der Lithium-Ionen-Batterien betragen 50 kWh oder 75 kWh.Mit der 50 kWh groÃ?en Batterie erreicht der groÃ?e Van eine Reichweite von bis zu 230 km gemäÃ? WLTP(1) (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Die Fahrzeuglängen Standard und Lang können mit einer 75 kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu 330 km nach WLTP(1) ausgestattet werden.Die Wärmeregulierung der Batterie ist an den Wärmeübertragungskreis des Fahrgastraums angeschlossen und ermöglicht ein schnelles Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine längere Lebensdauer.Es stehen zwei Arten von Bordladegeräten zur Verfügung, die für alle Anwendungen und alle Ladelösungen geeignet sind: ein 7,4 kW Einphasen-Ladegerät als Standard und ein optionales 11 kW Dreiphasen-Ladegerät.Der PEUGEOT e-Traveller verfügt folgende Lademöglichkeiten:Kilowatt: 7,4 kW | 8A max. 1-phasigDauer: Batterie 50 kW: 31 Stunden; Batterie 75 kW: 47 Stunden Option: HaushaltssteckdoseKilowatt: 7,4 kW | 16A 1-phasigDauer: Batterie 50 kW: 15 Stunden; Batterie 75 kW: 23 Stunden Option: Verstärkte Steckdose des Typs Green Up[TM] Legrand®Kilowatt: 7,4 kW | 3-phasigDauer: Batterie 50 kW: 7 Stunden 30 Minuten; Batterie 75 kW: 11 Stunden 20 Minuten Option: Wall Box / Ã?ffentliche LadesäuleKilowatt: 11 kW | 3-phasigDauer: Batterie 50 kW: 5 Stunden; Batterie 75 kW: 7 Stunden 30 Minuten Option: Wall Box / Ã?ffentliche LadesäuleKilowatt: 100 kW | 32A 3-phasigDauer: Batterie 50 kW: 30 Minuten; Batterie 75 kW: 45 Minuten Option: Wall Box / Ã?ffentliche LadesäuleZusätzlich kann die Batterie durch zwei Bremsmodi während der Fahrt aufgeladen werden (Rekuperation):- MäÃ?ig: dies kommt dem Bremsvorgang eines Verbrenners nahe - Erweitert: Zugänglich über Taste "B", für "Bremse", auf der Getriebesteuerung. Für erhöhte Verzögerung beim Loslassen des GaspedalsIn dem neuen PEUGEOT e-Traveller kann die Ladung über den Touchscreen "Connected Navigation" oder über die Smartphone-Anwendung MyPeugeot® (je nach Version) programmiert werden. So ist es möglich, den Ladevorgang jederzeit zu starten, zu stoppen und den Ladezustand zu überprüfen.Immer das passende Klima an BordDer neue PEUGEOT e-Traveller bietet seinen Passagieren hohen Temperaturkomfort. Er ist mit einem Hochleistungs-Heizwiderstand (5 kW) und, je nach Version, mit einer Sitzheizung ausgestattet. Ã?ber den Touchscreen oder ferngesteuert über die App MyPeugeot® (je nach Version) lässt sich die Temperatur auf Wunsch programmieren. Das bringt nicht nur Komfort beim Fahren, sondern ermöglicht auch der Batterie, schneller die optimale Betriebstemperatur zu erreichen.Das PEUGEOT EcosystemUm seine Kundinnen und Kunden bei der Energiewende zu unterstützen, bietet PEUGEOT ein spezielles Dienstleistungsangebot, das auf drei Bereichen aufgebaut ist.Easy-Charge erleichtert den Zugang zu verschiedenen Ladelösungen- Angebot von Ladelösungen für zu Hause oder für das Büro, über eine breite Palette von Geräten (verstärkte Steckdose, Wall Box, Smart Wall Box, ...), Beratung zu der benötigten Elektroinstallation und der besten Ladelösungen sowie Installation der Ladelösung - Ein öffentliches Ladeangebot über Free2Move Services, einschlieÃ?lich eines Aufladepasses, der Zugang zu einem Netz von mehr als 150.000 Terminals in Europa ermöglicht: Vorauswahl der Terminals je nach Entfernung, Geschwindigkeit und Preis. Das angeschlossene Navigationssystem führt den Benutzer zum gewählten Terminal.Easy-Move stellt die Mobilität sicher- Routenplaner: zur Planung und Organisation langer Reisen über die Smartphone-Anwendung Free2Move Services; Angebot der besten Reiseroute unter Berücksichtigung der verbleibenden Reichweite und der Lage der Ladestationen auf der StraÃ?e. - Mobility Pass: erweiterte und garantierte Mobilität dank einer in der Fahrzeugmiete enthaltenen Pauschale, die es ermöglicht, jederzeit ein Fahrzeug zum Beispiel mit Verbrennungsmotor zu mietenEasy-Care begleitet Kundinnen und Kunden beim Einstieg in die Elektromobilität und bietet Sicherheit bei Service und Weiterverkauf- Neue Simulatoren und digitale Routen auf der Webseite von PEUGEOT helfen dabei, Elektromobilität virtuell zu verstehen - Angepasster Service und Pannenhilfe - Eine Bescheinigung über die Batteriekapazität bei der Inspektion, um den Verkauf des Fahrzeugs aus zweiter Hand zu erleichtern, indem das Kapazitätsniveau der Fahrzeugbatterie garantiert wird - Die Batterie hat eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern für 70 Prozent ihrer LadekapazitätIn Deutschland kommt der neue PEUGEOT e-Traveller zum Jahresende 2020 auf den Markt. Die Produktion befindet sich in Frankreich in der Nähe von Valenciennes.(1) Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, AuÃ?entemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.