Neuer PEUGEOT 408: Der Unerwartete

Rüsselsheim am Main (ots) -PEUGEOT stellt sein neues Modell vor: den PEUGEOT 408.Der PEUGEOT 408 ist ein brandneues Modell in der Produktpalette der Löwenmarke und eine neue Variante von PEUGEOT: Auf originelle Weise verbindet er die charakteristischen Eigenschaften von SUVs mit einer dynamischen Fastback-Silhouette.Im Mittelpunkt der Entwicklung des neuen PEUGEOT 408 standen - sowohl im Hinblick auf das Design als auch auf die Technik - die Suche nach hoher Effizienz und der Wunsch, neue Erfahrungen zu bieten. Der neue PEUGEOT 408 richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, für die das Fahrzeug ein Vergnügen ist, und bringt eine noch nie dagewesene Faszination in die PEUGEOT Familie.Der neue PEUGEOT 408 ist ein internationales Fahrzeug und wird Ende Juni 2022 vorgestellt.