Neuer Opel Crossland X: Stylish für die City, lässig wie ein SUV (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- X-trem cool: Komplett neues Crossover-Modell für den boomendenCUV/SUV-Markt- Neue X-Familie: Der Opel Crossland X gesellt sich zum BestsellerOpel Mokka X- X-tra lässig: Erhöhte Sitzposition, reichlich Platz und hoheVariabilität- Technologien mit X-Faktor: Opel OnStar, Top-Infotainment undviele Assistenzsysteme- X-akt im Bilde: Head-up-Display, 180-Grad-Rückfahrkamera undAFL-LED-Licht- X-klusiver Auftritt: Vorstellung am 1. Februar auf großerOpel-Vernissage in BerlinAußen knackig kompakt, innen richtig geräumig und extra variabel,mit cooler Zweifarblackierung und einem lässigen SUV-Look: Das istder komplett neue Opel Crossland X. Das Crossover-Modell (CrossoverUtility Vehicle) ist aufregend anders und in jedem Detailhochinteressant. Der Crossland X ist das zweite Mitglied derOpel-Familie mit dem X im Namen. Auf den sportlichen Bestseller OpelMokka X folgen nun der vielseitige Crossland X (B-Segment) und imVerlauf des Jahres der Dritte im Bunde - der größere Grandland X fürdie Kompaktklasse (C-Segment). Opel startet somit im Rahmen derProduktoffensive "7 in 17" - sieben neue Modelle im Jahr 2017 -gleich mit zwei Newcomern, die das Beste aus den verschiedenen Weltenvereinen: Autos mit frechem Design und den Vorzügen eines SUV für denurbanen Lifestyle. Die Opel-Modelle mit dem gewissen X tra also.Premiere feiert der Opel Crossland X im Rahmen einer großenOpel-Vernissage am 1. Februar in Berlin.Ist der Opel Mokka X ein typisches SUV mit der Option einesAllradantriebs für gelegentliche Ausflüge ins Gelände, so ist derneue Opel Crossland X mit seinen knackigen Außenmaßen sowie reichlichPlatz im Inneren prädestiniert für die Stadt - und dabei geräumig undkomfortabel genug für Großeinkäufe beim Bio-Bauern oder für dieUrlaubsfahrt in die Toskana. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,21 Meterist der Crossland X 16 Zentimeter kürzer als ein Opel Astra undzugleich zehn Zentimeter höher: Daher genießen die Passagiere eineerhöhte Sitzposition und die damit verbundene gute Übersicht - diesich mit dem großen Panorama-Glasdach sogar noch steigern lässt.Darüber hinaus bietet der Newcomer Top-Innovationen, die denAlltag sicherer, angenehmer und einfacher machen. Das adaptiveFahrlicht AFL mit Voll-LED-Scheinwerfern, ein Head-up-Display und die180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie automatischerParklenkassistent, Frontkollisionswarner mit Fußgänger-Erkennung undautomatischer Gefahrenbremsung(1), Spur- undGeschwindigkeitszeichen-Assistent, Müdigkeitserkennung undToter-Winkel-Warner sind nur einige Beispiele. Dazu kommtOpel-typisch beste digitale Vernetzung dank Opel OnStar sowiemoderner - Apple CarPlay und Android Auto kompatibler -IntelliLink-Infotainment-Technologie inklusive bis zu acht Zollgroßem Farb-Touchscreen.Für Fahrer und Beifahrer sind die vielfach ausgezeichneten, vonder Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) zertifizierten Ergonomie-Sitzeerhältlich - das gibt es in dieser Fahrzeugklasse nur beim CrosslandX und beim Mokka X. Ebenfalls führend im Segment ist dasKofferraumvolumen von 410 Litern - ohne Umklappen der Rückbank undmit fünf Passagieren an Bord. Die Mitreisenden in der zweiten Reihehaben zudem die Möglichkeit, ihre Sitze um bis zu 150 Millimeter inLängsrichtung zu verschieben. So wird der Crossland X noch flexibler."Besonders die Nachfrage an kleinen Crossover- und SUV-Modellen,die maßgeschneidert für den Stadtverkehr sind, wächst deutlich. Mitdem Crossland X und seiner Kombination aus coolem Design, besterVernetzung und hoher Praktikabilität haben wir nun neben demsportlichen Mokka X ein zweites sehr starkes Angebot in dieserFahrzeugklasse", sagt Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann. "Unseräußerst wendiger Crossland X bereitet viel Freude am Fahren undversprüht zudem urbanen Lifestyle, was in der Stadt genauso wie aufReisen Spaß macht."Das CUV/SUV-B-Segment boomt kräftig: Seit 2010 haben sich dieAbsatzzahlen in dieser Fahrzeugklasse verfünffacht. Einer derBestseller und somit Trendsetter ist hier der Opel Mokka X. DerCrossland X wird nun für eine weitere Belebung in diesem Segmentunterhalb der arrivierten Kompaktklasse sowie für zusätzlichesWachstum der Marke Opel sorgen.Eindeutige Formensprache und beste RaumausnutzungKlar, knackig, cool - so muss ein "urban Crossover" einfachaussehen. Der neue Crossland X ist dabei ein typischer Opel mitbestem Packaging und großer Persönlichkeit. Die Abmessungen sindäußerst kompakt: Auf gerade einmal 4.212 Millimetern Länge, 1.765Millimetern Breite und 1.590 Millimetern Höhe verbindet er das Besteaus "deutscher Präzision und skulpturaler Formgebung" undinterpretiert so die Opel-Designphilosophie auf seine ganz spezielleArt - raffiniert und robust zugleich. Von vorne besticht er mitseinem markanten Gesicht aus prominentem Kühlergrill mit glänzendemOpel-Blitz und der charakteristischenDoppelschwingen-Tagfahrlicht-Grafik. Die flügelförmige Grillspangesetzt den Opel-Blitz perfekt in Szene und fließt präzise in dieLED-Grafik des serienmäßigen Tagfahrlichts. Die horizontaleLinienführung lässt den Crossland X breiter wirken. Die SUV-typischenVerkleidungen und silberfarbenen Einsätze im vorderen Bereich sowieim gesamten unteren Fahrzeugverlauf unterstützen den entschlossenenAuftritt und zeugen von funktionaler, sportlicher Eleganz.Scharfe Linien an den Seiten sowie das scheinbar schwebende Dachstrecken den Opel Crossland X optisch in die Länge. Mit seiner zumHeck hin bogenförmig nach unten gezogenen Chromlinie im Dach zeigtder Crossland X ein Stilelement des Opel ADAM - und genau wie bei demkleinen Lifestyle-Flitzer kann der Kunde für das Dach eine separateFarbe wählen. Das markante Heck des Crossland X setzt mit demdeutlich sichtbaren Unterfahrschutz ein klares SUV-Statement.Verstärkt wird dies durch die weit oben sitzenden Rückleuchten inLED-Doppelschwingen-Grafik, welche die Schnittstelle zwischenKofferraumklappe und seitlich nach unten gezogener Dachlinie bilden.Skulpturales Design mit Sinn für Präzision spiegelt auch dieGestaltung des Innenraums wider. Instrumententafel und Mittelkonsolesind klar gegliedert und horizontal auf den Fahrer ausgerichtet.Chromumrandete Instrumente und Bedienelemente vermitteln hoheQualität. In die Mittelkonsole ist der bis zu acht Zoll großeFarb-Touchscreen für die modernen, Apple CarPlay sowie Android Autokompatiblen Infotainment-Systeme Radio R 4.0 IntelliLink und Navi 5.0IntelliLink integriert. Kompatible Smartphones lassen sich sogarwährend der Nutzung per Wireless Charging induktiv laden. Für besteVernetzung aller mobilen Endgeräte sorgt der WLAN-Hotspot von OpelOnStar. Schon ab Ausstattungslinie Edition ist der persönlichenOnline- und Service-Assistent serienmäßig an Bord.Zu einer entspannten Reise tragen aber nicht nur dieTop-Vernetzungsmöglichkeiten sowie ein umfangreiches, mit manuellenund automatischen Getrieben kombinierbares Motorenportfolio vonBenzin über Diesel bis zu LPG bei. Insbesondere das großzügigeRaumgefühl und die erstklassigen AGR-Ergonomie-Sitze im Crossland Xversüßen jede lange Tour. Der Opel Crossland X überzeugt zudem mithoher Variabilität - auch dank seiner einzeln verschiebbarenRücksitze. Diese lassen sich (im Verhältnis 60:40) um bis zu 150Millimeter bewegen, was die Fahrt in der zweiten Reihe insbesonderefür Passagiere mit langen Beinen spürbar angenehmer macht oder dasKofferraumvolumen im Handumdrehen von 410 auf 520 Liter erhöht -Segmentspitze! Wird zudem die Armlehne eingeklappt, lassen sichzwischen den Sitzen lange Gegenstände durchladen. Und werden dieRücksitze komplett zusammengelegt, lässt sich das Ladevolumen aufsatte 1.255 Liter erweitern. Hinzu kommen zahlreicheVerstaumöglichkeiten im Fahrgastbereich für Gegenstände des täglichenBedarfs. Der Crossland X wird mit dem schlüssellosen Startsystem"Open & Start" verschlossen, geöffnet und gestartet.Richtungsweisende Lichttechnik und wichtige AssistenzsystemeFür eine entspannte und vor allem sichere Fahrt sind auf Wunschzahlreiche hochmoderne Technologien und Assistenzsysteme an Bord desneuen Opel Crossland X. Beste Sicht in der Dunkelheit garantiert dasadaptive Fahrlicht AFL mit Voll-LED-Scheinwerfern. Funktionen wieKurvenlicht, Fernlichtassistent und automatischeLeuchtweitenregulierung sorgen für die optimale Ausleuchtung derFahrtstrecke. Vor Ablenkung vom Verkehrsgeschehen schützt auch dasHead-up-Display. Es spiegelt die wichtigsten Kenndaten zuGeschwindigkeit, Navi-Informationen und Assistenzsystemen in dasdirekte Blickfeld des Fahrers.Die Opel-Frontkamera verarbeitet vielfältige Daten und bildet sodie Basis für Fahrerassistenz-Systeme wie denGeschwindigkeitszeichen- und den Spurassistent. Registriert dasSystem das unbeabsichtigte Verlassen der Fahrspur, schlägt es perhör- und sichtbarem Signal Alarm. Der Geschwindigkeitsregler mitGeschwindigkeitsbegrenzer macht die Fahrt ebenfalls angenehmer.Unfälle zu vermeiden hilft der Frontkollisionswarner mitFußgänger-Erkennung und automatischer Gefahrenbremsung(2). Nimmt derAbstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug rapide ab und der Fahrerreagiert nicht, gibt das System nicht nur einen Alarmton und einesichtbare Warnung ab, sondern bremst auch selbstständig herunter. Mitdem Frontkollisionswarner ist zudem eine spezielleMüdigkeitserkennung2 kombiniert, die den Fahrer eindringlich zu einerPause ermahnt, wenn sein Fahrstil auf Übermüdung schließen lässt.Als erster Opel geht der Crossland X mit einerPanorama-Rückfahrkamera an den Start. Sie vergrößert den Sichtwinkelnach hinten auf 180 Grad, sodass der Fahrer beispielsweise beimRückwärtsausparken aus engen Lücken im Monitor auch sich seitlichnähernde Verkehrsteilnehmer erkennen kann. Darüber hinaus erleichtertder Parkassistent der jüngsten Generation das Ein- und Ausparken nochweiter. Er erkennt geeignete Parklücken, lenkt völlig selbstständigund parkt das Fahrzeug so sicher ein und wieder aus - der Fahrer mussnur noch die Pedale bedienen. Und im Winter fördern das beheizbareLenkrad sowie die beheizbare Windschutzscheibe das Wohlbefinden.(1) Funktioniert automatisch oberhalb von 5 und bis 85 km/h. ImBereich bis 30 km/h verzögert das Fahrzeug mit 0,9 g. Im Bereichzwischen 30 km/h und 85 km/h unterstützt das Fahrzeug den Fahrerdurch Bremsen, um den Aufprall abzuschwächen. Dabei wird dieGeschwindigkeit um maximal 22 km/h reduziert. 