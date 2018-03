Neuer Opel Corsa GSi: Kleiner Sportstar mit großem Namen (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Fortsetzung der GSi-Tradition: Auf den Opel Insignia GSi folgtjetzt der Corsa GSi- Präzision pur: Sportfahrwerk vom schnellen Bruder Corsa OPC- Kompromissloser Auftritt: Dynamisches Design mit scharfen, klargezogenen Linien- Tourenwagen-Feeling: Recaro-Sitze und Sportlenkrad innen,Karbonelemente außenPure Präzision - für höchsten Fahrspaß: Was der Opel Insignia GSiin der Mittelklasse bereits eindrucksvoll unter Beweis stellt, wirdder neue Opel Corsa GSi auch bald bei den Kleinwagen zeigen. Einpräzises Sportgerät, das mit seinem auf der Nürburgring-Nordschleifeabgestimmten Sportfahrwerk zum Kurvenkünstler wird. Schon von außenmacht der neue Corsa GSi klar: Hier kommt ein wahrer Sportler, derebenfalls im Alltag eine gute Figur macht."Mit dem neuen Corsa GSi setzen wir unsere lange GSi-Traditionfort. Schon vom ersten Corsa gab es eine extra sportliche Variante,die heute ein gesuchter Youngtimer ist. Unser Neuer wird mit seinemOPC-Sportfahrwerk im Segment Maßstäbe setzen", erklärtOpel-Vertriebs- und Marketingchef Peter Küspert.Gemäß dem Motto "scharf, schärfer, Corsa GSi" besticht derDreitürer mit exakt gezogenen Linien: Charakteristisches Design ausgroßen Lufteinlässen, stark ausgeformter Motorhaube, prominentemHeckspoiler sowie präzise modellierten Seitenschwellern. Vorn blicktman in das freche Corsa GSi-Gesicht mit großem Wabengrill und vomzentralen Opel-Blitz ausgehenden Spangen sowie Außenspiegelgehäusenin Carbon-Rennoptik. Die großen chromumrandeten Designelemente, diedurch horizontal über die Front verlaufende schwarze Querstrebenoptisch verbunden sind, sowie die ebenfalls schwarze Querleiste inder Motorhaube unterstützen den Eindruck des knallhart auf der Straßestehenden Sportlers. Das kraftvolle Styling findet sich auch in derRückansicht wieder. Der markante Heckspoiler an der Dachkante sorgtfür zusätzlichen Abtrieb; das sportliche Chromendrohr wird von derkraftvoll gezeichneten Heckschürzenlippe in Wagenfarbe umrahmt.Pures Sport-Feeling auch im Innenraum: Der Corsa GSi-Pilot nimmtauf dem optionalen Recaro-Performancesitz Platz, die Hände amSportlederlenkrad. Jetzt mit dem Lederschaltknauf den Gang einlegen,den Fuß aufs Aluminium-Sportpedal - und der Fahrspaß beginnt. Dabeivermittelt der Corsa GSi Präzision in Reinform: Für pureSportlichkeit und bestes Fahrverhalten sorgt das aus dem OPC bekannteSportfahrwerk samt Lenkung und signalroten Bremssätteln. Diese packenim Bedarfsfall bei den auf Wunsch erhältlichen18-Zoll-Leichtmetallrädern beherzt zu - für beste Verzögerungswerteund einen denkbar kurzen Bremsweg.Dabei muss auch der Sportfahrer nicht auf beste Konnektivitätverzichten: Auf Wunsch ist das Opel-Infotainment-System IntelliLinkmit an Bord - und damit die Smartphone-Welt von Apple iOS- undAndroid-Geräten.Pressekontakt:Patrick Munsch, 06142-772-826, patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, 06142-774-693, david.hamprecht@opel.comAlexander Bazio, 06142-766-171, alexander.bazio@opel.comAxel Seegers, 06142-775-496, axel.seegers@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell