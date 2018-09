Neuer Opel Combo zum International Van of the Year 2019 gewählt (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Nutzfahrzeug IAA: Opel CEO Michael Lohscheller nimmt begehrtenPreis entgegen- IVOTY-Jury: Internationales Gremium mit Journalisten aus 25europäischen Ländern- Bisherige Opel-Sieger: Astra Van im Jahr 1999, Vivaro im Jahr2002Der neue Opel Combo Cargo ist zum International Van of the Year2019 (IVOTY) gewählt worden - der begehrtesten Auszeichnung fürleichte Nutzfahrzeuge. Die Jury aus 25 europäischen Fachjournalistenaus 25 Ländern hat sich mit 127 Punkten klar für den neuenHochdachkombi entschieden, der sich damit klar gegen denzweitplatzierten Mercedes Sprinter (92 Punkte) durchsetzen konnte.Dabei hat der besonders hohe Fahrkomfort genauso gepunktet wie dieinnovativen Assistenzsysteme und die Wirtschaftlichkeit desNewcomers. Der neue Opel Combo wurde von der Groupe PSA im Verbundentwickelt und auf die Bedürfnisse der Marke optimiert. DiePreisübergabe fand heute im Rahmen der Nutzfahrzeug IAA in Hannoverstatt. CEO Michael Lohscheller nahm für Opel die begehrteAuszeichnung vom irischen IVOTY-Präsidenten Jarlath Sweeney entgegen.Seit der erstmaligen Vergabe des Preises im Jahr 1992 war Opel schonzwei Mal Titelträger: Im Jahr 1999 mit dem Astra Van und 2002 mit derersten Generation des Vivaro."Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Der Sieg zeigt auch,welche Möglichkeiten sich Opel innerhalb der Groupe PSA neuerschließen. Mit dem Combo greifen wir jetzt im Van-C-Segment richtigan - hier waren wir bislang unterrepräsentiert. Im Geschäft derleichten Nutzfahrzeuge liegt ein hohes Wachstumspotential für Opel.Dazu passt, dass wir in Rüsselsheim für die gesamte Groupe PSA dieVerantwortung bekommen haben, um eine neue LCV-Plattform zuentwickeln", sagte Opel CEO Michael Lohscheller bei der Preisübergabein Hannover.Die IVOTY-Jury zeigte sich begeistert von den Talenten des neuenOpel Combo: "Den Ingenieuren und Designern ist es erstmals in derGeschichte der leichten Nutzfahrzeuge bei einerGemeinschaftsentwicklung gelungen, die jeweilige Markenidentität unddie typischen Markentugenden zu bewahren - ohne Kompromisse. DieModelle der Groupe PSA definieren das gesamte Segment modernerHochdachkombis neu. Der frische Ansatz bei Design, Package undAusführung liegt auf dem Niveau von Kompakt-Pkw, dazu passt dereinzigartige Fahrkomfort."Die Jury lobte darüber hinaus die Vielzahl der Assistenzsystemedes Opel Combo wie die sensorgesteuerte Überladungsanzeige und dievorbildliche Rundumsicht mit der zweiten Kamera imBeifahrer-Rückspiegel, die dafür sorgt, dass der Fahrer an dieserSeite keinen toten Winkel mehr fürchten muss. Der Combo Cargo punktetauch mit dem ebenfalls neuen, sensorbasierten Flankenschutz. Sokommen die Fachjournalisten zum abschließenden Urteil: "Die Fahrzeugeder Groupe PSA überzeugen in allen Bereichen. Die Modelle verfügenüber echte Neuheiten, sie sind modern, komfortabel und volleraktueller Sicherheitstechnologien. Kurz: Eine neue Referenz in derWelt der Vans."Ein in jeder Hinsicht besonders effizienter TransporterDer neue Opel Combo Cargo feiert seine Weltpremiere auf der IAANutzfahrzeuge in Hannover (Stand C 64, Halle 13). Der Hochdachkombiwurde als besonders effizienter Transporter für Handel und Handwerkentwickelt - und das nach den Maßstäben eines Pkw. So bietet er eineim Segment unerreichte Vielfalt von Assistenzsystemen und sorgt zudemdank komplett neuer Plattform, ausgeklügeltem Packaging undvorbildlichem Preis-Leistungs-Verhältnis für besonders niedrigeBetriebskosten.Der Newcomer fürs Gewerbe kann ab sofort geordert werden (allePreise UPE exkl. MwSt.). Vom Combo Cargo stehen bereits zumBestellstart zahlreiche Varianten zur Wahl, darunter die 4,40 Metermessende Kurzversion (ab 16.850 Euro), der Cargo XL mit 4,75 Meter(ab 20.050 Euro) sowie als geräumige Doppelkabine mit fünfSitzplätzen und zwei Schiebetüren serienmäßig (ab 21.550 Euro). Derneue kompakte Opel-Transporter bietet mit bis zu 4,4 KubikmeternLadevolumen mehr Platz als die meisten seiner Wettbewerber imSegment. Darüber hinaus verträgt er bis zu 1.000 Kilogramm anZuladung (ohne Fahrer) und nimmt Gegenstände und Arbeitsmaterial biszu 3.440 Millimeter Ladelänge auf. Die clever gestaltete Ladeflächeist zwischen den Radhäusern breit genug, um zwei Europaletten querverladen zu können - und das bereits im Combo Cargo mit kurzemRadstand. Lange Gegenstände lassen sich zudem dank der optionalenDachklappe (350 Euro) auch schräg mit auf Tour nehmen.Pressekontakt:Patrick Munsch06142-772-826patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht06142-774-693david.hamprecht@opel.comAxel Seegers06142-775-496axel.seegers@opel.comElena Funk06142-777-147elena.funk@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell