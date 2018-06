Neuer Opel Combo: Geräumiger Transporter mit kompakten Maßen und Top-Technologien (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- In Bestform: Fünfte Combo-Generation auf herausragende Effizienzhin entwickelt- Lademeister: Erstklassiges Ladevolumen mit bis zu 4,4 m3, bis zu1.000 kg Nutzlast- Echter Schwertransporter: Im Laderaum finden zwei EuropalettenPlatz- Extra-variabel: Als Kurz- und Langversion, Doppelkabine und mitDachklappe erhältlich- Top-Innovationen: Permanente Rückfahrkamera und zahlreicheAssistenzsysteme- Verbunden: Infotainment der neuesten Generation mitAcht-Zoll-Farb-Touchscreen- Komfort wie im Pkw: Als Einziger im Segment mit beheizbaremLenkrad, dazu beheizbare Vordersitze undZwei-Zonen-Klimaautomatik- Schon bald verfügbar: Weltpremiere und Bestellstart im SeptemberOpel stellt die fünfte Generation des kompakten, multifunktionalenleichten Nutzfahrzeugs vor: Der neue Opel Combo wurde als extraeffizienter Transporter für Handel und Handwerk entwickelt. Ziel istes, die niedrigsten Betriebskosten im Segment zu haben. Daher verfügtder neue Opel Combo über eine komplett neue Architektur, einausgeklügeltes Packaging sowie einzigartige Technologien. DerNewcomer macht einen großen Sprung nach vorne und feiert am 19.September 2018 auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Weltpremiere.Noch im selben Monat erfolgt der Bestellstart.Der neue Opel Combo wird in zahlreichen Varianten zur Wahl stehen,darunter die 4,40 Meter messende Kurzversion sowie eine Langversionmit 4,75 Meter - beide mit zwei- oder dreisitzigen Cockpits - sowieals geräumige Doppelkabine mit bis zu fünf Sitzplätzen. Der neuekompakte Opel-Transporter bietet mit bis zu 4,4 KubikmeternLadevolumen mehr Platz als die meisten seiner Wettbewerber imSegment. Darüber hinaus verträgt er bis zu 1.000 Kilogramm anZuladung und nimmt Gegenstände und Arbeitsmaterial bis zu 3,44 MeterLadelänge auf. Entscheidender Vorteil für viele Gewerbetreibende: Dieclever gestaltete Ladefläche ist zwischen den Radhäusern breit genug,um Europaletten quer verladen zu können. Bis zu zwei Paletten passenproblemlos in das Ladeabteil selbst der kurzen Combo-Version. Undlange Gegenstände wie Holzleisten lassen sich dank der optionalenDachklappe auch schräg mit auf Tour nehmen. Dazu bietet die neueCombo-Generation ein im Segment einzigartiges Feature: Einesensorgesteuerte Überladungsanzeige(1) zeigt dem Fahrer perKnopfdruck an, ob das Fahrzeug überladen ist oder noch weitere Lastenverträgt.Hinzu kommen weitere innovative Top-Technologien und bis zu 19Assistenzsysteme, die das Fahren, Rangieren und Befördern vonPassagieren oder Gegenständen einfacher, sicherer und komfortablermachen. Die auf Wunsch erhältliche permanente Rückfahrkamera(1) dientwährend der Fahrt als "digitaler" Rückspiegel, was die Sicht aus demLieferwagen oder voll beladenen Fahrzeug enorm verbessert. Einezweite Kamera im Beifahrer-Rückspiegel sorgt dafür, dass der Fahreran dieser Seite keinen toten Winkel mehr fürchten muss - ein großerSicherheitsgewinn vor allem beim Rechtsabbiegen im Stadtverkehr.Darüber hinaus kann der Combo auch mit dem ebenfalls neuen,sensorbasierten akustischen und optischen Flankenschutz(2)ausgestattet werden, der vor lästigen und teuren Schrammen oderRemplern schützt. Das System warnt den Fahrer beim Rangieren imniederen Geschwindigkeitsbereich davor, dass eine Fahrzeugseite einHindernis (Pfeiler, Wände etc.) streifen oder mit ihm kollidierenkönnte. Gewerbetreibende, die für ihren Arbeitsplatz ein Fahrzeug mitbesten Traktionseigenschaften auf Matsch, Sand oder Schnee benötigen,können ihren frontgetriebenen Combo mit dem adaptiven TraktionssystemIntelliGrip sowie dem speziellen "Baustellen"-Set-up ausstatten.Darin inbegriffen sind beispielsweise 30 Millimeter mehrBodenfreiheit, Stabilisatoren für Vorder- und Hinterachse, größereRäder und variable Federn hinten. Für den kürzesten und schnellstenArbeitsweg zum Ziel sind optional hochmoderne Apple CarPlay undAndroid Auto kompatible Infotainment-Systeme an Bord. Über den achtZoll großen Farb-Touchscreen lässt sich so die Navigation desoptionalen Multimedia Navi Pro übersichtlich anzeigen und bedienen."Der neue Opel Combo ist der ideale Arbeitskollege: Mit seinemexzellenten Ladevolumen ist er jeder Aufgabe gewachsen. Dazu kommenhochmoderne Technologien, die man sonst nur aus dem Pkw-Segmentkennt. Damit wird aus dem Combo in puncto Fahrerassistenz, Sicherheitund Komfort ein Nutzfahrzeug mit ausgewiesenen Pkw-Qualitäten - einAlleskönner im besten Sinne", sagt Opel-Vertriebs- und MarketingchefPeter Küspert.Ladekapazitäten wie ein ganz Großer: Der Combo alsmultifunktioneller TransporterOpel Combo steht seit 1987 in der mittlerweile fünften Generationals Synonym für den kompakten, multifunktionalen Transporter fürHandel und Handwerk. Generation Nr. 1 basierte auf einem Opel Kadettund die beiden folgenden auf dem Opel Corsa. Die vierte Auflageentstand in einem Joint-Venture mit Fiat. Die nun folgende fünfteGeneration wurde auf einer komplett neuen Architektur innerhalb derGroupe PSA entwickelt, dem führenden europäischen Anbieter imNutzfahrzeuggeschäft. Entsprechend kommt der neue Combomaßgeschneidert für sein Segment auf den Markt.Er fährt in unterschiedlichen Varianten vor, die unzähligeKonfigurationen und Anwendungen ermöglichen:- Die 4,40 Meter messende Kurzversion, die über einen Radstand von2.785 Millimetern verfügt, weist ein Ladevolumen von 3,3 bis 3,8Kubikmeter auf und verträgt bis zu 1.000 Kilogramm Zuladung. Biszu 3,09 Meter lange Gegenstände lassen sich hier problemlosverstauen. Wer noch längere Hilfsmittel transportieren möchte,kann den Combo auf Wunsch in Kombination mit zwei Hecktüren auchmit praktischer Dachklappe bestellen. Schräg gelagerte Lastenbis zu 100 Kilogramm können so mitgenommen werden, ohne eineHecktür bei der Fahrt offen zu lassen.- Die 4,75 Meter lange XL-Variante mit 2.975 Millimetern Radstandund einem Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmeter nimmt sogarArbeitsgerät bis zu 3,44 Meter Länge auf.Ein großer Vorteil ist auch, dass sich sperrige Gegenstände ganzeinfach durch die Hecktüren über die gerade einmal 557 Millimeterniedrige Ladekante verladen lassen. Zwischen den Radhäusern ist soviel Platz, dass zwei Europaletten direkt vom Gabelstapler in denCombo passen - selbst in die kurze Variante. Auch an die Sicherheitist gedacht: Insgesamt sechs Verzurrösen am Boden und optionalweitere vier in mittlerer Höhe an den Seitenwänden halten imHeckabteil alles an Ort und Stelle.Eine Opel-Neuheit ist die so genannte Überladungsanzeige(1). Daswichtige Sicherheitssystem misst mittels Sensoren automatisch beimMotorstart oder - im Standbetrieb - per Knopfdruck die Belastung derAchsen. Überschreitet das Gewicht 80 Prozent der erlaubten Nutzlast,leuchtet ein weißes LED-Signal auf, liegt das Gewicht über demerlaubten Limit, kommt ein orangefarbenes Signal mit Ausrufezeichenhinzu.Sollen mehrere Kollegen an Bord, bietet der neue Combo mitDoppelkabine die passende Lösung. Mit dem Fahrer finden hier bis zufünf Personen bequem Platz, während die Arbeitsutensilien sicherhinter der Trennwand verstaut sind. Ist maximale Flexibilitätgefordert, lässt sich die hintere Sitzbank platzsparend umklappen unddie Trennwand hinter Fahrer- und Beifahrerplätze schieben. Umextralange Gegenstände zu transportieren, befindet sich außerdem eineTür in der Trennwand.Ganz entspannt fahren: Top-Technologien und Komfort wie im PkwIst der neue Combo im Heckabteil ganz Nutzfahrzeug, so bietet erfür Fahrer und Passagiere Top-Technologien, die einzigartig imSegment sind. Dazu kommt Komfort auf Pkw-Niveau, das der Combo direktvon seinem bereits im Juni gestarteten Bruder Opel Combo Lifeübernimmt.Innovative Assistenzsysteme wie die permanente Rückfahrkamera(1)sorgen für den besten Überblick und machen die Fahrt entspannter.Jeder kennt das Problem, dass bei einem Transporter die Sicht durchden Rückspiegel oft nur eingeschränkt oder - falls eine Wand dasPassagier- vom Ladeabteil trennt oder das Fahrzeug bis unters Dachbeladen ist - gar nicht möglich ist. Dann muss rein "über dieAußenspiegel gefahren" werden. Das gilt nicht für den neuen Combo. Erlässt sich auf Wunsch mit einer Rückfahrkamera ausstatten, dieeinerseits wie gewohnt beim Einlegen des Rückwärtsgangs den Bereichhinter dem Fahrzeug auf dem Infotainment-Bildschirm anzeigt und dasRangieren mit Hilfslinien erleichtert. Doch auch im normalenFahrbetrieb - sprich: beim Vorwärtsfahren - zeigt sie über denMonitor einen Bereich von vier bis über 30 Meter hinter dem Fahrzeugan. So wirkt sie als permanenter "digitaler" Rückspiegel. DenÜberblick rundum verbessert die damit verbundene zweite Kamera(1) imBeifahrer-Außenspiegel. Sobald der Blinker zum Rechtsabbiegenbetätigt wird, schaltet sich die Kamera zu und der nach hintenverlaufende Bereich der Beifahrerseite wird im Monitor angezeigt. Einenormer Sicherheitsgewinn auch für andere Verkehrsteilnehmer, da aufdiese Weise der Tote Winkel für den Combo-Fahrer so gut wie nichtmehr existent ist.Hinzu kommen weitere hochmoderne, aus der Pkw-Version Combo Lifebekannte Fahrerassistenz-Systeme. Das auf dem Markt außergewöhnlicheAngebot umfasst:- Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung undFußgänger-Erkennung(3),- Spurhalte-Assistent,- Berg-Abfahr-Kontrolle,- intelligenter Geschwindigkeitsregler und -begrenzer,- Müdigkeitserkennung- und Verkehrsschilderkennung.Für beste On-Board-Unterhaltung steht die neue Generation vonInfotainment-Systemen. Die Apple CarPlay sowie Android Autokompatiblen Geräte Multimedia Radio und Multimedia Navi Pro lassensich bequem und intuitiv über den leicht erreichbaren und ablesbarenacht Zoll großen Farb-Touchscreen steuern. Die integrierte Navigationdes Top-of-the-Line-Systems mit Straßenkarte für Europa und3D-Darstellung zeigt auch TMC-Meldungen (Traffic Messaging Channel)an und sorgt dafür, dass stets die optimale Route zum Kunden gewähltwird - nicht zuletzt auch ein Wirtschaftlichkeitsfaktor, da solästige Staus frühzeitig umfahren werden können. Und sollte es docheinmal länger dauern, erhöhen die beheizbaren Vordersitze und -einzigartig im Segment und typisch Opel - das beheizbare Lenkrad denKomfort. An heißen Tagen sorgt auf Wunsch dieZwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik für angenehme Temperaturen imInnenraum.Wie im Opel Combo Life wird auch im Combo-Transporter eine Reiheebenso agiler wie wirtschaftlicher Motoren in Verbindung mit modernenGetrieben zum Einsatz kommen. Dies zusammen mit erstklassigenLadekapazitäten, Komfort auf Pkw-Niveau und umfangreicherOn-Board-Unterhaltung macht den neuen Opel Combo zum idealen,universell einsetzbaren Nutzfahrzeug über den Arbeitsalltag hinaus.(1) Voraussichtlich bestellbar ab 2019.(2) Aktiv unter 10 km/h.(3) Das System ist zwischen 5 km/h und 85 km/h aktiv. Um bei einemmöglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremstdas System das Fahrzeug zwischen 0 km/h und 30 km/h mit einerBremskraft von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/hreduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständigbremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern.