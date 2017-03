Neuer Online-Spot: Netto erzählt die etwas andere Ostergeschichte

Maxhütte-Haidhof (ots) - Nach dem erfolgreichen Katzen-Viral ausdem letzten Jahr ist der nächste Online-Clip von NettoMarken-Discount seit dem 25. März im Netz. Der aufwendig produzierteAnimationsfilm "Die Oster-Überraschung" erzählt die etwas andereGeschichte vom Osterhasen und stimmt die Online-Welt schon jetzt aufdie Osterzeit ein.Nach nur 30 Stunden wurde der Spot auf YouTube bereits über 1,4Mio. Mal geklickt, auf Facebook erreicht das Video bereits über 3,15Mio. Views (Stand 26.03.2017 - 19:00 Uhr). Damit steigt das Video inkürzester Zeit auf Platz #1 der aktuellen Youtube-Trends.#DerWahreOsterhase: In seinem neuen 1:45-minütigen Online-Filmerzählt Netto Marken-Discount die Geschichte einer großen Liebe undeines kleinen Hasen, der plötzlich Eier legen kann. Damit lüftet derSpot endlich das (vermeintlich) sagenumwobene Geheimnis, warum anOstern eigentlich ein Hase die Eier bringt.Aufwändiger AnimationsfilmDie tierischen Charaktere des Clips sind komplett digitalerstellte 3D-Modelle, die nach der Konzeptionsphase in einemspeziellen Modeling Studio zum Leben erweckt wurden. Die gesamteAusstattung des Sets - von Tischen bis zu Miniaturlampen aus Pilzen -wurde von einem 20-köpfigen Team maßstabsgetreu in Tiergrößenachgebaut und in liebevoller Detailarbeit per Hand gefertigt. Zusehen ist der Oster-Clip u.a. unterhttps://www.netto-online.de/ostern. Detailinformationen: DasGesamtkonzept für den Online-Clip wurde in Zusammenarbeit mit Jungvon Matt/SAGA entwickelt. Produziert wurde der Animationsfilm vonJimmy Kiddell von The Mill's Studio in London.Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit 4.180 Filialen, fast 75.000Mitarbeitern, wöchentlich über 21 Millionen Kunden und einem Umsatzvon 12,4 Milliarden Euro zu den Top 3 der deutschenLebensmittel-Discounter. Mit über 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. DieÜbernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonenden Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von sieben Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Als Premium Partner derkostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedemEinkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Pressekontakt:Netto Marken-Discount AG & Co. KGChristina Stylianou/Stefanie AdlerTel.: 09471 320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell