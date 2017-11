Neuer Online-Spartrend - Rabattierte Geschenkkarten / Neue Studie untersucht das Sparverhalten in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -Wie effektiv spart Deutschland? Dieser Frage geht eine aktuelleStudie der neuen Geschenkkarten-App Zeek.me in Kooperation mit demMarktforschungsinstitut YouGov auf den Grund. Das Ergebnis derrepräsentativen Online-Umfrage bestätigt, dass 97 Prozent derBefragten an Sparmöglichkeiten interessiert sind. Doch wissen dieDeutschen auch, wie, wo und wann sie am meisten sparen können?Deutsche sparen am liebsten bei Elektro- und ModeartikelnIm Schnitt über verschiedene Produktkategorien gaben 50 Prozentder Umfrageteilnehmer an, sehr oft oder häufig vor dem Einkauf daraufzu achten, Geld sparen zu können. Vor allem wenn es um Elektro- oderModeartikel, Lebensmittel oder Reisen und Hotelbuchungen geht, sinddie Deutschen auf Ersparnisse bedacht. Dabei sind Onlineportale für44 Prozent der Befragten eine beliebte Anlaufstelle, um Vorteiledurch Coupon- bzw. Rabatt-Codes oder täglich wechselnde Rabattseitenaufzustöbern und zu nutzen. Ganze 68 Prozent aller Befragtenbestätigten zudem, gezielt auf Schlussverkäufe oder Sonderangebote zuwarten. Nur 3 Prozent aller Befragten interessiert es nicht, Geld zusparen.Sparen für Fortgeschrittene - Rabattierte GeschenkkartenEin neues Sparmodell hebt Deutschland jetzt in Sachen Sparsamkeitauf das nächste Level. Die mobile App Zeek.me ermöglicht bewusstenOnline-Shoppern den Kauf und Verkauf rabattierter Geschenkkarten. Werdiese Geschenkkarten mit aktuellen Sales und Angeboten kombiniert,erhöht sein Sparpotential auf über 20 Prozent und mehr. Die Ideerabattierter Geschenkkarten wird möglich, weil Top-Marken großeStückzahlen von Geschenkkarten besonders günstig anbieten undBesitzer von Geschenkkarten ihre ungenutzten Geschenkkarten zugünstigeren Preisen verkaufen. Die Umfrage zeigt: 72 Prozent derBefragten würden rabattierte Geschenkkarten online für sich selbstoder als Geschenk für andere kaufen, wenn sie dabei sparen können.Ungenutzte Geschenkkarten verkaufenDie Idee von Zeek.me ist so simpel wie genial: Nahezu ein Drittelaller Geschenkkartenbesitzer in Deutschland hat schon einmal eineGeschenkkarte verfallen (30 Prozent) und damit bare Münze ungenutztin den Kassen der Anbieter verschwinden lassen. Die Gründe dafür sindzahlreich: Der oder die Beschenkte kam nicht dazu die Geschenkkarteeinzulösen, vergaß sie zu besitzen, fand nicht das passende Produktoder mochte die Marke nicht. Immerhin 11 Prozent derUmfrageteilnehmer bestätigten, schon einmal eine Geschenkkarte einesLadens oder einer Marke erhalten zu haben, deren Angebot sieüberhaupt nicht oder nicht so sehr mögen. Zeek.me bietet nun dieMöglichkeit, ungenutzte Geschenkkarten einfach und sicher online zuverkaufen und in geldwerte Vorteile zu verwandeln. Auf der einenSeite können ungewollte Geschenkkarten in Geld umgewandelt werden;auf der anderen Seite spart man durch den Kauf einer rabattiertenGeschenkkarte beim nächsten Einkauf Online oder im Geschäft. DieNachfrage nach einer solchen Lösung ist groß: 69 Prozent der 2.093Befragten würden vielleicht oder definitiv ein Internetportal nutzen,auf dem sie ungenutzte Geschenkkarten verkaufen können.Mit rabattierten Geschenkkarten zweifach sparenEchte Sparfüchse kaufen rabattierte Geschenkkarten für sichselbst, mit dem Ziel, beim nächsten Einkauf doppelt zu sparen. Derzusätzliche Spareffekt setzt ein, wenn die rabattierte Geschenkkarteim Rahmen eines Schlussverkaufs oder besonders günstigen Angebotseingelöst wird. Der Trick: Geschenkkarten sind ein zusätzliches undlegitimes Zahlungsmittel, das zusammen mit Gutschein- oderRabattcodes eingesetzt werden kann. So können sich die Rabatte dergünstig erstandenen Geschenkkarte mit Schlussverkauf, Rabattcode unddergleichen summieren. Wer vor seinem nächsten Einkauf einerabattierte Geschenkkarte kauft und diese gezielt nutzt, kann selbstzum Sparfuchs werden. Oft sind Ersparnisse von über 20 Prozentmöglich - je nach Geschenkkarte und Angebot der jeweiligen Marke.Zeek.me selbst bietet kontinuierlich Geschenkkarten mitdurchschnittlich 5 Prozent Rabatt an, teilweise sogar über 10Prozent. Doch auch kleine Ersparnisse (auch von weniger als 3 Prozentvom Originalpreis) sind besser als keine Ersparnis, sagen 27 Prozentder befragten Studienteilnehmer.Über die Studie:Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGovDeutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 14.08.und dem 16.08.2017 nahmen 2.093 Personen teil. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter18+).Über Zeek.me:Zeek.me bietet als Online-Portal und App eine Möglichkeit zum Kaufund Verkauf rabattierter Geschenkkarten. Die Idee entstand im Rahmeneines Universitätsprojektes der Zeek-Gründer Itay Erel, DanielZelkind und Ziv Jesaja. Sie stellten fest, dass sie sehr ähnlicheErfahrungen mit unbrauchbaren Geschenken und Geschenkkarten gesammelthatten. Untersuchungen ergaben, dass jährlich weltweit etwa 30Prozent aller Geschenkkarten ungenutzt verfallen. Das entsprichtumgerechnet einem Schaden für Konsumenten in Höhe von zirka 75Milliarden Euro. So entstand die Idee zu einem Marktplatz fürungewollte Geschenkkarten. Auf dem Online-Portal von Zeek.me und derdazugehörigen App können Verbraucher ungenutzte Geschenkkarteneinfach und sicher verkaufen oder rabattierte Geschenkkarten kaufen,um beim nächsten Einkauf zu sparen.In Großbritannien ist Zeek.me mit über 100.000 Anwendern schonüberaus erfolgreich. 