Neuer Online-Service gibt Tipps für den Pflege-Alltag / Zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai: ?Senioren Ratgeber? startet großen Schwerpunkt ?An Deiner Seite? (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Millionen Menschen in Deutschland pflegen jemanden, der ihnennahesteht. Viele stoßen dabei an ihre Grenzen, fühlen sich oft aberauch bereichert. "Es ist nicht leicht, jemanden 24 Stunden zuumsorgen", schildert im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber"beispielsweise Hans Esser, der sich um seine Frau kümmert, die seiteiner Gehirnblutung im Rollstuhl sitzt. "Aber seitdem meine Fraupflegebedürftig wurde, ist unsere Beziehung tiefsinnigerrespektvoller, inniger geworden." Der "Senioren Ratgeber" möchtepflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen im Alltag unterstützen - mit einem neuen Online-Service, der pünktlich zum InternationalenTag der Pflege (12. Mai) gestartet ist. Auf www.an-deiner-seite.desind die wichtigsten Informationen rund um die Pflege sowiepraktische Tipps zu finden: worauf Pflegebedürftige Anspruch haben,wie sich Pflege lernen und organisieren lässt, wer Angehörige dabeiunterstützen und entlasten kann. Darüber hinaus kommen pflegendeAngehörige selbst zu Wort und geben ihre Erfahrungen weiter. Siesprechen von durchwachten Nächten, kleinen Auszeiten, von Kämpfen mitden Kassen, finanziellen Sorgen und Überforderung, aber auch vonLiebe, Zusammenhalt und Stärke.Im neuen "Senioren Ratgeber" erzählen drei Familien, wie diePflege ihr Leben prägt, und schildern, was ihnen Kraft gibt. Zudemfinden Leserinnen und Leser alle wichtigen Informationen über denneuen Online-Schwerpunkt "An deiner Seite" - und erfahren, wie jederselbst seine Tipps oder Erfahrungen beisteuern kann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 5/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.