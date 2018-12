Neuer Online-Ratgeber informiert über Dämmstoffe / Dämm-Praxistest zeigt großen Bedarf nach unabhängigen Informationen / Gesundheit und Umwelt entscheidend bei der Wahl von Ökodämmstoffen (FOTO)

Berlin (ots) -Eine fachgerecht ausgeführte Dämmung spart bis zu 40 ProzentHeizkosten, schützt das Klima und erhöht Wohnkomfort undImmobilienwert. Aber wie wird der richtige Dämmstoff ausgewählt? Diegemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de)macht den Test und begleitet seit März sechs Hauseigentümer bei derGebäudedämmung. Alle wichtigen Dämmmaßnahmen von der kostengünstigenDämmung der obersten Geschossdecke bis hin zur Komplett-Dämmung sindbeim Test vertreten. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.Dämmung im Test: unabhängige Beratung wichtig"Der Praxistest hat gezeigt, dass bei der Dämmung gute undunabhängige Informationen das A und O sind", sagt Kristin Fromholz,Leiterin der Kampagne "Natürlich Dämmen" bei co2online. Aus diesemGrund bietet co2online jetzt unterwww.natuerlich-daemmen.info/daemmstoffcheck den kostenlosenDämmstoffCheck an. Der interaktive Online-Ratgeber zeigtHausbesitzern, welche Dämmstoffe sich für ihr Gebäude eignen, wieviel sie kosten und was die wichtigsten Vor- und Nachteile sind. EinSchwerpunkt liegt dabei auf Ökodämmstoffen.Entscheidend: Gesundheit, Umwelt und Hitzeschutz"Bei dem Praxistest hat uns besonders interessiert, warum welcheDämmstoffe ausgewählt werden", so Fromholz. "Bei Ökodämmstoffen istfür Hauseigentümer entscheidend, dass die Materialien gesundheitlichunbedenklich und umweltfreundlich sind und gut vor Hitze schützen."Diese Kriterien bewertet der DämmstoffCheck bei jedem Material: inForm von Schadstoffen, Energieaufwand und dem Vermögen, vorsommerlicher Hitze zu schützen. Hinzu kommen Informationen zuHeizenergieeinsparung und Kosten. So erhalten die Nutzer einenÜberblick zu allen Dämmstoffen und Hilfe für die Vorauswahl.Eine Energieberatung kann und soll der DämmstoffCheck nichtersetzen. Die Vor-Ort-Beratung durch einen qualifizierten undunabhängigen Energieberater sowie eine sorgfältige Planung sind vorder Dämmung unerlässlich - auch das hat der Praxistest gezeigt. Unterwww.natuerlich-daemmen.info/praxistest berichten die Teilnehmerausführlich über ihre Erfahrungen mit der Dämmung. Ab Februar 2019stellt co2online eine darauf basierende Anleitung mit Tipps zumrichtigen Dämmen zur Verfügung.Über die KampagneDie Kampagne "Natürlich Dämmen - Klimaschutz zieht ein" wird vomBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit(BMU) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert undvon der gemeinnützigen co2online GmbH zusammen mit der DeutschenUmwelthilfe e. V. umgesetzt. Ziel der Kampagne ist es, mehrTransparenz und Akzeptanz in das Themenfeld Dämmstoffe undDämmmaßnahmen zu bringen.Über co2onlineDie gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(https://www.co2online.de) setzt sich für die Senkung desklimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit onlinebasiertenInformationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecks und Praxistestsmotiviert co2online Verbraucher, mit aktivem Klimaschutz Geld zusparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionen auslösen, tragennachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wird co2online dabeivon der Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowieeinem Netzwerk mit Partnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Hinweis an Redaktionen:Das beigefügte Foto zeigt Praxistest-Teilnehmer FamilieButschbacher aus Meckesheim im baden-württembergischenRhein-Neckar-Kreis. Das Bild kann mit Quellenangabe "co2online/Daniel Schmidt /Kangu Design" honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Ein druckfähige Version desBildes und weiteres Bildmaterial finden Sie unterwww.co2online.de/presse.Kontakt:Kristin Fromholzco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 36 99 61-12Fax: 030 / 780 96 65-11E-Mail: kristin.fromholz@co2online.dewww.co2online.de/twitter | www.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell