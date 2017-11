Neuer OVID-Brief: Palmöl kann auch nachhaltig (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit, Dialog mit den Zulieferernoder Programme mit Kleinbauern vor Ort sind nur einige Beispiele fürdas Engagement von Unternehmen wie Cargill oder Olenex fürnachhaltigeres Palmöl in den Lieferketten, wie im neuen OVID-Brief"Nachhaltiges Palmöl"* nachzulesen ist. Dazu Jürgen Keil,Vorsitzender des Nachhaltigkeitsausschusses von OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland: "Die vielenEigeninitiativen der Firmen zeigen, dass die deutschen undeuropäischen Verarbeiter mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn weitereUnternehmen, insbesondere in Drittstaaten, folgen, wird sich einWettbewerb mit Lenkungswirkung in Richtung flächendeckende undstrengere Nachhaltigkeit ergeben".Palmöl ist und bleibt weltweit begehrt: Innerhalb von 20 Jahrenhat sich die Produktion von 16 auf 62 Millionen Tonnen nahezuvervierfacht. Deutschland importierte 2015 etwa 1,3 Millionen Tonnendes Rohstoffs. Weltweit wichtigster Importeur ist Indien mit rund 8Millionen Tonnen.Ölpalmen haben gegenüber allen anderen Ölpflanzen einenentscheidenden Vorteil: Keine Ölfrucht produziert auf der Flächeeffizienter Pflanzenöl. Pro Hektar sind Erträge von 3,7 Tonnen Palmölmöglich. Zum Vergleich: Die Ölerträge von Raps liegen in Deutschlandbei rund 1,7 Tonnen und für Sonnenblumen bei etwa 1 Tonne. "WerPalmölverzicht fordert, denkt alles andere als nachhaltig. DieSubstitution der Ölfrucht durch andere Pflanzenöle würde den Druckauf die Fläche noch steigern", so Keil.Statt eines kompletten Verzichts macht daher nur ein nachhaltigerAnbau Sinn. Bereits seit 15 Jahren setzt die Branche aufZertifizierungen wie RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) undISCC (International Sustainability and Carbon Certification), dieneben dem Schutz von Regenwäldern und Torfmooren auch aufSozialstandards achtet. Außerdem können Firmen wie Cargill und Olenexmittlerweile fast 100 Prozent ihres Palmöls bis auf Ebene derÖlmühlen und zum Teil auch bis zu einzelnen Plantagen rückverfolgen.Darüber hinaus stellen die Unter-nehmen durch Schulungen, Workshops,Assessments und direkte Kontakte sicher, dass die Zulieferer in denUrsprungsländern über die Prinzipien der firmeneigenenNachhaltigkeitspolitik Kenntnis haben sowie die notwendigeUnterstützung erhalten, um diese in ihrem Geschäftsbetrieb zuimplementieren. "Damit wollen wir das Bewusstsein für dennachhaltigen Anbau vor Ort schärfen und somit einenTransformationsprozess etablieren", so Keil abschließend.* Link: http://bit.ly/2Bml0bjPressekontakt:Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: 030/72625957presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell