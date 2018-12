Neuer Name und moderner Look: ALDI SÜD relauncht Unternehmensblog (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Ab sofort erhält der Unternehmensblog von ALDI SÜD einen neuenAuftritt. Unter dem neuen Namen "ALDI SÜD Inside" bloggen regelmäßigMitarbeiter und geben einen tiefergehenden Einblick in dasUnternehmen.Vor zwei Jahren ist ALDI SÜD mit einem eigenen Unternehmensblog(https://blog.aldi-sued.de/) online gegangen. Mehr als 140 Beiträgezu den unterschiedlichsten Themen sind seitdem erschienen und dieRedaktion hat von den Lesern viele Kommentare erhalten. Um dieBeiträge auf dem Blog auch künftig interessant und relevantaufzubereiten, hat ALDI SÜD die Seite jetzt einem Makeoverunterzogen.Auf "ALDI SÜD Inside" wurden die Farben deutlich reduziert und denBeitragsbildern ein größerer Raum verschaffen. Die Kategorien"Unternehmen", "Verantwortung", "Mitarbeiter", "Produkte" und"Filialen" sind geblieben. Sie decken die relevantesten Themen vonALDI SÜD ab. Wie bisher können Leser Beiträge kommentieren und in dendirekten Kontakt mit ALDI SÜD treten. Neu ist eineAbonnement-Funktion, mittels der die Leser einmal die Woche einenNewsletter mit den aktuellsten Beiträgen zugeschickt bekommen.Möglich ist auch das Teilen der Beiträge in den sozialen Netzwerken.Eine Social-Wall integriert die aktuellsten Beiträge des ALDI SÜDInstagram-Kanals auf der Startseite."Unser Ziel ist es, mit dem Corporate Blog Transparenz zuschaffen, den Lesern einen Blick hinter die Kulissen von ALDI SÜD zugewähren und mit den Beiträgen kontinuierlich und authentisch zumöffentlichen Dialog beizutragen", erklärt Kirsten Geß, DirectorCommunications bei ALDI SÜD. Deshalb bloggen auf "ALDI SÜD Inside"Mitarbeiter des Unternehmens. Sie stammen aus den Bereichen SocialMedia sowie der externen und internen Kommunikation. Regelmäßigberichten unter der Rubrik "Verantwortung" auch Gastautoren undCR-Experten von ihrer Arbeit.Zu den beliebtesten Themen der letzten zwei Jahre zählen unteranderem die Erweiterung der Elektrotankstellen, ein Beitrag überFlüchtlinge, die bei ALDI SÜD Arbeit gefunden haben, sowie dieDienstkleidung im Wandel der Zeit. Hier geht es zum neuenBlogauftritt "ALDI SÜD Inside": https://blog.aldi-sued.de/.Pressekontakt:Kirsten Geß, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell