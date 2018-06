Neuer NDR Verwaltungsrat wählt Ulf Birch zum Vorsitzenden (FOTO)

Hamburg (ots) -Der neue NDR Verwaltungsrat hat Ulf Birch aus Niedersachsen zumVorsitzenden gewählt. Als Stellvertretende Vorsitzende desunabhängigen Aufsichtsgremiums wurde Karola Schneider ausSchleswig-Holstein gewählt. Der Verwaltungsrat war am Freitag (15.Juni 2018) in Hamburg zu seiner konstituierenden Sitzungzusammengekommen. Ulf Birch, langjähriger Leiter der AbteilungPresse- und Öffentlichkeitsarbeit beim ver.di-LandesbezirkNiedersachsen-Bremen in Hannover, ist seit 2017 im Vorruhestand undwar zuletzt stellvertretender Vorsitzender des NDR Verwaltungsrats.Karola Schneider ist Rechtsanwältin in Kiel.Die zwölf Mitglieder des Gremiums waren am 25. Mai 2018 vom NDRRundfunkrat für eine Amtszeit von fünf Jahren berufen worden. AusNiedersachsen kommen Ulf Birch, Dr. Thea Dückert, Eckhard Gorka,Elisabeth Heister-Neumann, Dr. Volker Müller und Silva Seeler. AusSchleswig-Holstein sind gewählt Karola Schneider und Dr. JoachimWege; aus Mecklenburg-Vorpommern Sigrid Keler und Uta Maria Kudersowie aus Hamburg Regina Möller und Uwe Grund.Ulf Birch sagte anlässlich seiner Wahl: "Auf den neu gewähltenVerwaltungsrat kommen eine Reihe von Aufgaben und Herausforderungenzu. Für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird dieFinanzierung seines Auftrags von entscheidender Bedeutung sein,einschließlich der neuen Überlegungen zur Budgetierung undIndexierung des Rundfunkbeitrags. Der Verwaltungsrat unterstützt denNDR in seinem Bemühen, eigene Plattformen für die Online-Angeboteaufzubauen und die Präsenz auf Drittplattformen, wie zum BeispielFacebook, kritisch zu überprüfen. Der Verwaltungsrat wird zudem die20 ARD-Projekte zur Strukturoptimierung innerhalb des NDR bis 2020intensiv mit begleiten. Außerdem stehen im NDR in den nächsten Jahrenzahlreiche wichtige personelle Entscheidungen an."NDR Intendant Lutz Marmor wünschte dem neuen Verwaltungsrat vielErfolg bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe. Zugleich dankte erden sechs aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen Mitgliedern für ihrehrenamtliches Engagement. "Der NDR ist wirtschaftlich gesund, unddas ist auch ein Verdienst des NDR Verwaltungsrats. UnsereDiskussionen waren manchmal durchaus kontrovers, aber immer fair undan der Sache orientiert. Ich bin sicher, dass es auch dem neuenVerwaltungsrat und der Geschäftsleitung gemeinsam gelingen wird, einsolches Klima des offenen, transparenten und konstruktiv-kritischenDialogs zu schaffen", so Marmor.Ausgeschieden sind die langjährigen Verwaltungsrats-Mitglieder Dr.Eva Möllring aus Niedersachsen, Irene Johns und Dr. Dagmar GräfinKerssenbrock aus Schleswig-Holstein, Erwin Mantik ausMecklenburg-Vorpommern sowie Helmuth Frahm und Bernd Reinert ausHamburg.In seiner ersten Sitzung befasste sich der Verwaltungsrat unteranderem auch mit der Beratung des NDR Entwicklungsplans 2019. Zu denSchwerpunkten der Diskussion zählte die Einrichtung einercrossmedialen Nachrichtenredaktion in Hamburg-Lokstedt. Ab 2020sollen hier die Redaktionen von NDR Info, NDR aktuell, Ausland undInvestigation, NDR.de-aktuell sowie der Zentralnachrichten desHörfunks mit insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihreNachrichtenangebote für Norddeutschland gemeinsam produzieren.Daneben werden ab 2019 die Redaktionen von Tagesschau, Tagesthemen,tagesschau24 und tagesschau.de in einem crossmedialen Newsroom ineinem neuen Gebäude inhaltlich zusammenarbeiten und ihre jeweiligenKompetenzen schlagkräftig bündeln. "Dies ist ein wichtigerMeilenstein hinsichtlich der notwendigen engeren Kooperation vonFernsehen, Hörfunk und Online, der den Mitarbeiterinnen undMitarbeitern viele Veränderungen abverlangt", sagte Birch.Der Verwaltungsrat überwacht laut NDR Staatsvertrag dieGeschäftsführung des Intendanten; das Gremium übt die Finanz- undManagementkontrolle aus. Seine Zustimmung muss der Verwaltungsratinsbesondere bei wichtigen Personalangelegenheiten geben. Von seinenAufgaben her ist der NDR Verwaltungsrat am ehesten mit demAufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft vergleichbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell